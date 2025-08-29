Команда Паркера обвинила Усика в симуляции и обратилась к WBO

Джозеф Паркер готовится к бою. Фото: x.com/joeboxerparker/

Вокруг Александра Усика разгорелись новые споры после публикации видео, где украинский чемпион танцует и поет на благотворительной вечеринке. На кадрах он выглядит расслабленным и энергичным, что вызвало сомнения в его заявлении о травме спины.

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе ранее просил Всемирную боксерскую организацию предоставить ему больше времени для переговоров по бою с Джозефом Паркером. Украинец ссылался именно на проблемы со здоровьем, напоминает Sky Sports.

Команда Александра Усика отказалась комментировать ситуацию. Однако со стороны новозеландского лагеря последовала реакция: промоутер Дэвид Хиггинс высказал свое мнение о происходящем.

Александр Усик. Кадр из видео

Паркер не верит Усику

Представитель новозеландского боксера отметил, что подобная активность ставит под вопрос серьезность травмы. Он подчеркнул, что его боксер сосредоточен на подготовке и ждет возможности выйти в ринг.

"Я не видел медицинских доказательств, но серьезная травма вряд ли позволила бы так активно танцевать. В боксе уже трудно чему-то удивляться, но пока все остается без изменений. Джозеф готов к бою с любым соперником и хочет вернуться на ринг как можно скорее. Он надеется, что поединок состоится еще в этом году", — заявил Хиггинс.

