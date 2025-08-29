Видео
Главная Спорт Команда Паркера начала давить на Усика — что решат в WBO

Команда Паркера начала давить на Усика — что решат в WBO

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 13:01
Команда Паркера обвинила Усика в симуляции и обратилась к WBO
Джозеф Паркер готовится к бою. Фото: x.com/joeboxerparker/

Вокруг Александра Усика разгорелись новые споры после публикации видео, где украинский чемпион танцует и поет на благотворительной вечеринке. На кадрах он выглядит расслабленным и энергичным, что вызвало сомнения в его заявлении о травме спины.

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе ранее просил Всемирную боксерскую организацию предоставить ему больше времени для переговоров по бою с Джозефом Паркером. Украинец ссылался именно на проблемы со здоровьем, напоминает Sky Sports

Читайте также:

Команда Александра Усика отказалась комментировать ситуацию. Однако со стороны новозеландского лагеря последовала реакция: промоутер Дэвид Хиггинс высказал свое мнение о происходящем. 

Александр Усик
Александр Усик. Кадр из видео

Паркер не верит Усику

Представитель новозеландского боксера отметил, что подобная активность ставит под вопрос серьезность травмы. Он подчеркнул, что его боксер сосредоточен на подготовке и ждет возможности выйти в ринг.

"Я не видел медицинских доказательств, но серьезная травма вряд ли позволила бы так активно танцевать. В боксе уже трудно чему-то удивляться, но пока все остается без изменений. Джозеф готов к бою с любым соперником и хочет вернуться на ринг как можно скорее. Он надеется, что поединок состоится еще в этом году", — заявил Хиггинс. 

Напомним, Сергей Богачук сделал заявление по поводу противостояния с известным российским боксером и поделился планами. 

Василий Ломаченко набрал вес после ухода из бокса, но анонсировал возвращение уже в этом году. 

Автор:
Максим Яворницкий
Автор:
Максим Яворницкий
