Главная Спорт Богачук объяснил, почему не состоялся бой с россиянином

Богачук объяснил, почему не состоялся бой с россиянином

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 12:31
Богачук сделал заявление о бое с россиянином Муртазалиевым
Арт в честь Сергея Богачука. Фото: instagram.com/sbohachuk/

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук поделился подробностями переговоров о возможном поединке против чемпиона IBF Бахрама Муртазалиева.

По словам спортсмена, переговоры велись, однако стороны не пришли к соглашению, сообщает vRINGe.

Читайте также:

Российский боксер отказался от боя, и в его окружении ссылались на политическую ситуацию. Тем временем Богачук продолжает карьеру: 13 сентября он проведет реванш с американцем Брендоном Адамсом. Поединок станет частью вечера бокса, главным событием которого будет бой Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда. 

Бахрам Муртазалиев
Россиянин Бахрам Муртазалиев. Фото: instagram.com/bakhram95/

Что сказал Богачук

Украинец подчеркнул, что титульный поединок с Муртазалиевым мог бы стать важным событием не только для его карьеры, но и для всей Украины. Боксер отметил, что его главная цель остается прежней: завоевывать титулы и объединять их.

"Переговоры действительно были, но они отказались от этого боя. Мы со своей стороны хотели драться, ведь там стоял пояс. Для меня этот поединок был бы не просто спортивным, а символическим, как мотивация для нашей страны. Я хочу объединять титулы, и если появится возможность провести этот бой в будущем, я готов выйти в ринг", — признался Богачук. 

Напомним, бывший чемпион мира по боксу Василий Ломаченко впервые после завершения карьеры обратился к болельщикам и анонсировал нечто новое. 

спорт бокс Сергей Богачук украинские боксеры Бахрам Муртазалиев
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
