Богачук пояснив, чому не відбувся бій із росіянином

Богачук пояснив, чому не відбувся бій із росіянином

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 12:31
Богачук зробив заяву про бій із росіянином Муртазалієвим
Арт на честь Сергія Богачука. Фото: instagram.com/sbohachuk/

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук поділився подробицями переговорів про можливий поєдинок проти чемпіона IBF Бахрама Муртазалієва.

За словами спортсмена, переговори велися, проте сторони не дійшли згоди, повідомляє vRINGe.

Читайте також:

Російський боксер відмовився від бою, і в його оточенні посилалися на політичну ситуацію. Тим часом Богачук продовжує кар'єру: 13 вересня він проведе реванш з американцем Брендоном Адамсом. Поєдинок стане частиною вечора боксу, головною подією якого буде бій Сауля Альвареса та Теренса Кроуфорда.

Бахрам Муртазалиев
Росіянин Бахрам Муртазалієв. Фото: instagram.com/bakhram95/

Що сказав Богачук

Українець наголосив, що титульний поєдинок із Муртазалієвим міг би стати важливою подією не тільки для його кар'єри, а й для всієї України. Боксер зазначив, що його головна мета залишається незмінною: завойовувати титули та об'єднувати їх.

"Переговори дійсно були, але вони відмовилися від цього бою. Ми зі свого боку хотіли битися, адже там стояв пояс. Для мене цей поєдинок був би не просто спортивним, а символічним, як мотивація для нашої країни. Я хочу об'єднувати титули, і якщо з'явиться можливість провести цей бій у майбутньому, я готовий вийти в ринг", — зізнався Богачук.

Нагадаємо, колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко вперше після завершення кар'єри звернувся до вболівальників та анонсував дещо цікаве.

спорт бокс Сергій Богачук українські боксери Бахрам Муртазалієв
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
