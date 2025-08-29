Відео
Головна Спорт Команда Паркера почала тиснути на Усика — що вирішать у WBO

Команда Паркера почала тиснути на Усика — що вирішать у WBO

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 13:01
Команда Паркера звинуватила Усика в симуляції та звернулася до WBO
Джозеф Паркер готується до бою. Фото: x.com/joeboxerparker/

Навколо Олександра Усика розгорілися нові суперечки після публікації відео, де український чемпіон танцює та співає на благодійній вечірці. На кадрах він виглядає розслабленим та енергійним, що викликало сумніви в його заяві про травму спини.

Абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі раніше просив Всесвітню боксерську організацію надати йому більше часу для переговорів щодо бою з Джозефом Паркером. Українець посилався саме на проблеми зі здоров'ям, нагадує Sky Sports.



Команда Олександра Усика відмовилася коментувати ситуацію. Однак з боку новозеландського табору послідувала реакція: промоутер Девід Хіггінс висловив свою думку про те, що відбувається.

Александр Усик
Олександр Усик. Кадр із відео

Паркер не вірить Усику

Представник новозеландського боксера зазначив, що подібна активність ставить під сумнів серйозність травми. Він підкреслив, що його боксер зосереджений на підготовці та чекає можливості вийти в ринг.

"Я не бачив медичних доказів, але серйозна травма навряд чи дозволила б так активно танцювати. У боксі вже важко чомусь дивуватися, але поки що все залишається без змін. Джозеф готовий до бою з будь-яким суперником та хоче повернутися на ринг якомога швидше. Він сподівається, що поєдинок відбудеться ще цього року", — заявив Гіггінс.

Нагадаємо, Сергій Богачук зробив заяву з приводу протистояння з відомим російським боксером та поділився планами.

Василь Ломаченко набрав вагу після відходу з боксу, але анонсував повернення вже цього року.

спорт Олександр Усик бокс Джозеф Паркер Бій Усик — Паркер
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
