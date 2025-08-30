WBO засумнівалася в травмі Усика та вимагає нові докази

Олександр Усик висловлює здивування. Кадр із відео

Всесвітня боксерська організація (WBO) надіслала офіційну вимогу чемпіону в суперважкій вазі Олександру Усику. Організація хоче отримати від українця нові медичні документи, які підтвердять характер його травми та терміни відновлення.

Приводом стали ролики в соціальних мережах, де абсолютний чемпіон був помічений за грою у футбол та танцями, повідомляє BoxingScene.

Ці кадри викликали сумніви у керівництва WBO в тому, що стан здоров'я Олександра Усика справді відповідає представленим раніше медичним висновкам.

Той самий танець Усика. Кадр із відео

У листі зазначається, що повторне обстеження має відбутися не пізніше понеділка. Організація вимагає детальну інформацію про діагноз, прогноз відновлення та всі медичні рекомендації.

Що чекає на Усика

Якщо документи не будуть надані, комітет WBO залишає за собою право вжити заходів відповідно до регламенту. Це може вплинути на проведення обов'язкового бою Усика проти Джозефа Паркера, переговори про який вже відкладалися на прохання української сторони.

Раніше повідомлялося, що Усик пройшов обстеження в Іспанії, де лікарі підтвердили проблеми зі спиною і рекомендували місяць без навантажень та місяць терапії. Однак тепер після публікацій у мережі ці висновки поставлені під сумнів, і WBO хоче отримати нові докази.

Нагадаємо, саме команда Джозефа Паркера, який має стати наступним суперником Олександра Усика, першою висловила обурення з приводу танців українського спортсмена.