Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Шахтар погодив продаж Кевіна — що відомо

Шахтар погодив продаж Кевіна — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 13:14
Шахтар продає Кевіна до Фулхема за 42 млн євро
Кевін в останньому матчі "Шахтаря" проти "Серветта". Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" перед закриттям трансферного вікна віддав в оренду з обов'язковим викупом Георгія Судакова. Однак, в останні дні вікна клуб може продати свою головну зірку — Кевіна.

Про майбутній трансфер повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Реклама
Читайте також:

Кевін покине Шахтар

Донецький "Шахтар" ухвалив рішення продати 22-річного бразильського вінгера. Донеччани могли б залишити гравця, але англійський "Фулгем" запропонував за нього необхідну суму та й сам Кевін хотів змінити УПЛ на АПЛ.

Фулхем, який давав за гравця 40 млн євро погодився заплатити за швидкого вінгера 42 млн євро.

Для завершення угоди сторонам залишилося узгодити деталі з гравцем та його агентом.

Бразилець, якому 22 роки, перейшов у "Шахтар" у січні 2024 року з "Палмейрасу" за 12 млн євро. У складі "гірників" він провів 57 матчів, у яких забив 17 м'ячів та зробив 10 аситів.

Нагадаємо, головний претендент на титул WBO Олександра Усика Джозеф Паркер вибрав іншого суперника.

Раніше наставник збірної України Сергій Ребров вирішив змінити склад на наступні матчі команди.

ФК Шахтар Футбол трансфери АПЛ Кевін (футболіст) Фулгем
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації