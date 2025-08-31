Шахтар продає Кевіна до Фулхема за 42 млн євро

Кевін в останньому матчі "Шахтаря" проти "Серветта". Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" перед закриттям трансферного вікна віддав в оренду з обов'язковим викупом Георгія Судакова. Однак, в останні дні вікна клуб може продати свою головну зірку — Кевіна.

Про майбутній трансфер повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Кевін покине Шахтар

Донецький "Шахтар" ухвалив рішення продати 22-річного бразильського вінгера. Донеччани могли б залишити гравця, але англійський "Фулгем" запропонував за нього необхідну суму та й сам Кевін хотів змінити УПЛ на АПЛ.

Фулхем, який давав за гравця 40 млн євро погодився заплатити за швидкого вінгера 42 млн євро.

Для завершення угоди сторонам залишилося узгодити деталі з гравцем та його агентом.

Бразилець, якому 22 роки, перейшов у "Шахтар" у січні 2024 року з "Палмейрасу" за 12 млн євро. У складі "гірників" він провів 57 матчів, у яких забив 17 м'ячів та зробив 10 аситів.

