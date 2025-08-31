Шахтер продает Кевина в Фулхэм за 42 млн евро

Шахтер согласовал продажу Кевина — что известно
Донецкий "Шахтер" перед закрытием трансферного окна отдал в аренду с обязательным выкупом Георгия Судакова. Однако в последние дни окна клуб может продать свою главную звезду — Кевина.
О предстоящем трансфере сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
Кевин покинет Шахтер
Донецкий "Шахтер" принял решение продать 22-летнего бразильского вингера. Дончане могли бы оставить игрока, но английский "Фулхэм" предложил за него необходимую сумму, и Кевин сам хотел сменить УПЛ на АПЛ.
Фулхэм, который давал за игрока 40 млн евро, согласился заплатить за быстрого вингера 42 млн евро.
Для завершения сделки сторонам осталось согласовать детали с игроком и его агентом.
Бразилец, которому 22 года, перешел в "Шахтер" в январе 2024 года из "Палмейраса" за 12 млн евро. В составе "горняков" он провел 57 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 10 ассистов.
Напомним, главный претендент на титул WBO Александра Усика Джозеф Паркер выбрал другого соперника.
Ранее наставник сборной Украины Сергей Ребров решил изменить состав на следующие матчи команды.
Читайте Новини.LIVE!