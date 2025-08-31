Шахтер продает Кевина в Фулхэм за 42 млн евро

Кевин в последнем матче "Шахтера" против "Серветта". Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" перед закрытием трансферного окна отдал в аренду с обязательным выкупом Георгия Судакова. Однако в последние дни окна клуб может продать свою главную звезду — Кевина.

О предстоящем трансфере сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Кевин покинет Шахтер

Донецкий "Шахтер" принял решение продать 22-летнего бразильского вингера. Дончане могли бы оставить игрока, но английский "Фулхэм" предложил за него необходимую сумму, и Кевин сам хотел сменить УПЛ на АПЛ.

Фулхэм, который давал за игрока 40 млн евро, согласился заплатить за быстрого вингера 42 млн евро.

Для завершения сделки сторонам осталось согласовать детали с игроком и его агентом.

Бразилец, которому 22 года, перешел в "Шахтер" в январе 2024 года из "Палмейраса" за 12 млн евро. В составе "горняков" он провел 57 матчей, в которых забил 17 мячей и сделал 10 ассистов.

