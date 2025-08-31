Судаков перешел в аренду из Шахтера в Бенфику — все детали трансфера

Георгий Судаков и Руи Кошта. Фото: "Бенфика"

Достигла своего логического завершения одна из самых длинных трансферных историй в Украине. Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков наконец-то нашел себе новую команду.

О трансфере игрока объявила лиссабонская "Бенфика".

Трансфер Судакова не в ТОП-5 чемпионат

Не секрет, что Судаков хотел в ТОП-5 чемпионат, но непомерные финансовые запросы "горняков" несколько раз сорвали переговоры с итальянским "Наполи".

После сорванных переговоров с "Наполи" возникла проблема с Судаковым, поскольку он начал деградировать в игровом плане, а его реальная стоимость снижалась. Уже речь не шла о 40-50 млн евро.

Анатолий Трубин звал Георгия Судакова. Фото: "Бенфика"

Когда ценник на украинца упал, то игрока пытались купить клубы из ТОП-6 лиги мира "Бенфика" и "Порту", но главный человек лиссабонских "орлов" Руи Кошта опередил "драконов" в борьбе за 22-летнего атакующего полузащитника.

"Бенфика" официально объявила об аренде Судакова с обязательным выкупом. Аренда обойдется португальцам в 6 750 000 евро, а выкуп игрока будет стоить 20,25 млн евро.

🤩🗣️ As primeiras palavras de Sudakov de águia ao peito #Sudakov - SL Benfica (@SLBenfica) August 30, 2025

Также "горняки" могут получить 5 миллионов евро бонусов и 25% от перепродажи игрока. "Орлы" могут уменьшить процент "Шахтера" до 15%, если заплатят 6 млн евро. При этом, украинцы не получат 5% солидарности за воспитание игрока.

Судаков является воспитанником харьковского "Металлиста", но находился в структуре "Шахтера" с 2017 года.

В составе "горняков" он провел 148 матчей, забив 35 голов, отдав 26 ассистов и добыв четыре трофея: два чемпионства и два Кубка Украины. Прошлый сезон он завершил с 37 матчами, 15 голами и 6 ассистами.

