Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Судаков офіційно став футболістом Бенфіки

Судаков офіційно став футболістом Бенфіки

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 09:38
Судаков перейшов в оренду з Шахтаря до Бенфіки — всі деталі трансферу
Георгій Судаков та Руї Кошта. Фото: "Бенфіка"

Досягла свого логічного завершення одна з найдовших трансферних історій в Україні. Півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков нарешті знайшов собі нову команду.

Про трансфер гравця оголосила лісабонська "Бенфіка".

Реклама
Читайте також:
Георгий Судаков и Руй Кошта
Георгій Судаков та Руї Кошта. Фото: "Бенфіка"

Трансфер Судакова не в ТОП-5 чемпіонат

Не секрет, що Судаков хотів у ТОП-5 чемпіонат, але непомірні фінансові запити "гірників" кілька разів зірвали перемовини з італійським "Наполі".

Після зірваних перемовин з "Наполі" виникла проблема з Судаковим, оскільки він почав деградувати в ігровому плані, а його реальна вартість почала знижуватися. Вже мова не йшла про 40-50 млн євро.

Георгий Судаков
Анатолій Трубін кликав Георгія Судакова. Фото: "Бенфіка"

Коли цінник на українця впав, то гравця намагалися купити клуби з ТОП-6 ліги світу "Бенфіка" та "Порту", але головна людина лісабонських "орлів" Руї Кошта випередив "драконів" у боротьбі за 22-річного атакувального півзахисника.

"Бенфіка" офіційно оголосила про оренду Судакова з обов’язковим викупом. Оренда обійдеться португальцям в 6 750 000 євро, а викуп гравця коштуватиме 20,25 млн євро.

Також "гірники" можуть отримати 5 мільйонів євро бонусів та 25% від перепродажу гравця. "Орли" можуть зменшити відсоток "Шахтаря" до 15%, якщо заплатять 6 млн євро. При цьому українці не отримають 5% солідарності за виховання гравця.

Судаков є вихованцем харківського "Металіста", але перебував у структурі "Шахтаря" з 2017 року.

У складі "гірників" він провів 148 матчів, забивши 35 голів, віддавши 26 асистів і здобувши чотири трофеї: два чемпіонства та два Кубки України. Минулий сезон він завершив із 37 матчами, 15 голами та 6 асистами.

Нагадаємо, новозеландський боксер Джозеф Паркер відмовився чекати Олександра Усика.

Раніше Сергій Ребров вирішив змінити склад перед грою з Францією у відборі на чемпіонат світу-2026.

футбол ФК Шахтар Футбол трансфери Бенфіка Георгій Судаков
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації