Судаков перейшов в оренду з Шахтаря до Бенфіки — всі деталі трансферу

Георгій Судаков та Руї Кошта. Фото: "Бенфіка"

Досягла свого логічного завершення одна з найдовших трансферних історій в Україні. Півзахисник "Шахтаря" Георгій Судаков нарешті знайшов собі нову команду.

Про трансфер гравця оголосила лісабонська "Бенфіка".

Реклама

Читайте також:

Георгій Судаков та Руї Кошта. Фото: "Бенфіка"

Трансфер Судакова не в ТОП-5 чемпіонат

Не секрет, що Судаков хотів у ТОП-5 чемпіонат, але непомірні фінансові запити "гірників" кілька разів зірвали перемовини з італійським "Наполі".

Після зірваних перемовин з "Наполі" виникла проблема з Судаковим, оскільки він почав деградувати в ігровому плані, а його реальна вартість почала знижуватися. Вже мова не йшла про 40-50 млн євро.

Анатолій Трубін кликав Георгія Судакова. Фото: "Бенфіка"

Коли цінник на українця впав, то гравця намагалися купити клуби з ТОП-6 ліги світу "Бенфіка" та "Порту", але головна людина лісабонських "орлів" Руї Кошта випередив "драконів" у боротьбі за 22-річного атакувального півзахисника.

"Бенфіка" офіційно оголосила про оренду Судакова з обов’язковим викупом. Оренда обійдеться португальцям в 6 750 000 євро, а викуп гравця коштуватиме 20,25 млн євро.

🤩🗣️ As primeiras palavras de Sudakov de águia ao peito! #Sudakov — SL Benfica (@SLBenfica) August 30, 2025

Також "гірники" можуть отримати 5 мільйонів євро бонусів та 25% від перепродажу гравця. "Орли" можуть зменшити відсоток "Шахтаря" до 15%, якщо заплатять 6 млн євро. При цьому українці не отримають 5% солідарності за виховання гравця.

Судаков є вихованцем харківського "Металіста", але перебував у структурі "Шахтаря" з 2017 року.

У складі "гірників" він провів 148 матчів, забивши 35 голів, віддавши 26 асистів і здобувши чотири трофеї: два чемпіонства та два Кубки України. Минулий сезон він завершив із 37 матчами, 15 голами та 6 асистами.

Нагадаємо, новозеландський боксер Джозеф Паркер відмовився чекати Олександра Усика.

Раніше Сергій Ребров вирішив змінити склад перед грою з Францією у відборі на чемпіонат світу-2026.