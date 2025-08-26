Судаков готовий до відходу з Шахтаря — названо причину

Георгій Судаков із дитиною. Фото: УНІАН

Хавбек донецького "Шахтаря" Георгій Судаков повідомив клубу про намір покинути Україну і продовжити кар'єру за кордоном. Гравцем вже давно цікавляться клуби з різних чемпіонатів.

Футболіст уже обговорив ситуацію з керівництвом "гірників", давши зрозуміти, що готовий до нового етапу у своїй кар'єрі, повідомляє Record.

Переговори про можливий трансфер ускладнюються високою ціною, яку вимагає "Шахтар". Клуб оцінює свого 22-річного лідера мінімум у 30 мільйонів євро, і саме ця сума стає перешкодою для потенційних покупців.

Що заважає трансферу

Інтерес до Георгія Судакова проявляє "Бенфіка", де вже виступає ексворотар "Шахтаря" Анатолій Трубін, але португальський клуб наразі не готовий витратити таку суму. При цьому переговори тривають, і сторони шукають компромісні варіанти.

Минулого сезону Георгій Судаков провів 35 матчів за "Шахтар" у всіх турнірах, забив 13 голів та зробив 6 результативних передач. У поточному сезоні на його рахунку вже 7 ігор та одна гольова передача.

