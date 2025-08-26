Судаков готов к уходу из Шахтера — названа причина

Георгий Судаков с ребенком. Фото: УНИАН

Хавбек донецкого "Шахтера" Георгий Судаков сообщил клубу о намерении покинуть Украину и продолжить карьеру за границей. Игроком уде давно интересуются клубы из разных чемпионатов.

Футболист уже обсудил ситуацию с руководством "горняков", дав понять, что готов к новому этапу в своей карьере, сообщает Record.

Переговоры о возможном трансфере осложняются высокой ценой, которую требует "Шахтер". Клуб оценивает своего 22-летнего лидера минимум в 30 миллионов евро, и именно эта сумма становится препятствием для потенциальных покупателей.

Судаков во время игры. Фото: УНИАН

Что мешает трансферу

Интерес к Георгию Судакову проявляет "Бенфика", где уже выступает экс-вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин, но португальский клуб в данный момент не готов потратить такую сумму. При этом переговоры продолжаются, и стороны ищут компромиссные варианты.

В прошлом сезоне Георгий Судаков провел 35 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач. В текущем сезоне на его счету уже 7 игр и одна голевая передача.

