Судаков больше не хочет играть в Украине — что известно

Судаков больше не хочет играть в Украине — что известно

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 09:45
Судаков готов к уходу из Шахтера — названа причина
Георгий Судаков с ребенком. Фото: УНИАН

Хавбек донецкого "Шахтера" Георгий Судаков сообщил клубу о намерении покинуть Украину и продолжить карьеру за границей. Игроком уде давно интересуются клубы из разных чемпионатов. 

Футболист уже обсудил ситуацию с руководством "горняков", дав понять, что готов к новому этапу в своей карьере, сообщает Record.

Читайте также:

Переговоры о возможном трансфере осложняются высокой ценой, которую требует "Шахтер". Клуб оценивает своего 22-летнего лидера минимум в 30 миллионов евро, и именно эта сумма становится препятствием для потенциальных покупателей.

Георгий Судаков
Судаков во время игры. Фото: УНИАН

Что мешает трансферу

Интерес к Георгию Судакову проявляет "Бенфика", где уже выступает экс-вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин, но португальский клуб в данный момент не готов потратить такую сумму. При этом переговоры продолжаются, и стороны ищут компромиссные варианты.

В прошлом сезоне Георгий Судаков провел 35 матчей за "Шахтер" во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 6 результативных передач. В текущем сезоне на его счету уже 7 игр и одна голевая передача. 

Напомним, недавно донецкому "Шахтеру" уже пришлось снизить трансферную стоимость Георгия Судакова, уже известна причина. 

В то же время киевское "Динамо" борется за талантливого иностранного игрока с другим украинским клубом. 

спорт футбол ФК Шахтер Футбол трансферы Георгий Судаков
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
