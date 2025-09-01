Ліверпуль оформив найдорожчий трансфер в історії АПЛ

Александер Ісак у грі за "Ньюкасл". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Один із найкращих форвардів світу Александер Ісак офіційно змінює клуб. У понеділок, 1 вересня, шведський нападник залишив "Ньюкасл" та вирушив до Ліверпуля для проходження медогляду перед підписанням контракту.

Переговори між клубами тривали декілька місяців, повідомляє інсайдер Бен Джейкобс.

Реклама

Читайте також:

"Сороки" не хотіли відпускати нападника, однак після його бойкоту та відмови виходити на поле угода все ж відбулася. Тепер Ісак готовий стати частиною чемпіонів Англійської Прем'єр-ліги.

Футболіст підпише угоду з "Ліверпулем" терміном на шість років. Сума трансферу склала рекордні 125 млн фунтів стерлінгів, що робить перехід Ісака найдорожчим в історії АПЛ.

Александер Ісак сам наполіг на переході в "Ліверпуль". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Рекордне літо "Ліверпуля"

"Мерсисайдці" цього літа перевершили всі очікування. Крім Ісака, вони купили Флоріана Вірца за 107 мільйонів фунтів і ще кількох зірок — Жеремі Фрімпонга, Мілоша Керкеза, Уго Екітіке. Загалом клуб витратив близько 450 млн фунтів, що стало абсолютним рекордом Англії.

Тепер атакувальна лінія "Ліверпуля" має грізний вигляд: Ісак діятиме поруч із Салахом та Коді Гакпо. Уболівальники вірять, що з таким складом "Енфілд" зможе претендувати не тільки на перемогу в Англії, а й на трофеї в Європі.

Нагадаємо, один із лідерів донецького "Шахтаря" теж переїхав до Англії, "гірники" зароблять великі гроші на цьому трансфері.

Дружина Георгія Судакова зворушливо підтримала футболіста, який підписав контракт із португальською "Бенфікою".