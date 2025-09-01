Відео
Головна Спорт Ліверпуль встановив новий рекорд на трансферному ринку

Ліверпуль встановив новий рекорд на трансферному ринку

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 10:31
Ліверпуль оформив найдорожчий трансфер в історії АПЛ
Александер Ісак у грі за "Ньюкасл". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Один із найкращих форвардів світу Александер Ісак офіційно змінює клуб. У понеділок, 1 вересня, шведський нападник залишив "Ньюкасл" та вирушив до Ліверпуля для проходження медогляду перед підписанням контракту.

Переговори між клубами тривали декілька місяців, повідомляє інсайдер Бен Джейкобс.

Читайте також:

"Сороки" не хотіли відпускати нападника, однак після його бойкоту та відмови виходити на поле угода все ж відбулася. Тепер Ісак готовий стати частиною чемпіонів Англійської Прем'єр-ліги.

Футболіст підпише угоду з "Ліверпулем" терміном на шість років. Сума трансферу склала рекордні 125 млн фунтів стерлінгів, що робить перехід Ісака найдорожчим в історії АПЛ.

Александер Исак
Александер Ісак сам наполіг на переході в "Ліверпуль". Фото: Reuters/Andrew Couldridge

Рекордне літо "Ліверпуля"

"Мерсисайдці" цього літа перевершили всі очікування. Крім Ісака, вони купили Флоріана Вірца за 107 мільйонів фунтів і ще кількох зірок — Жеремі Фрімпонга, Мілоша Керкеза, Уго Екітіке. Загалом клуб витратив близько 450 млн фунтів, що стало абсолютним рекордом Англії.

Тепер атакувальна лінія "Ліверпуля" має грізний вигляд: Ісак діятиме поруч із Салахом та Коді Гакпо. Уболівальники вірять, що з таким складом "Енфілд" зможе претендувати не тільки на перемогу в Англії, а й на трофеї в Європі.

Нагадаємо, один із лідерів донецького "Шахтаря" теж переїхав до Англії, "гірники" зароблять великі гроші на цьому трансфері.

Дружина Георгія Судакова зворушливо підтримала футболіста, який підписав контракт із португальською "Бенфікою".

спорт футбол Футбол трансфери Ньюкасл Юнайтед Ліверпуль Александер Ісак
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
