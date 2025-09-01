Відео
Головна Спорт Який вигляд має дружина новачка Бенфіки Георгія Судакова — фото

Який вигляд має дружина новачка Бенфіки Георгія Судакова — фото

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 08:21
Дружина Судакова зворушливо підтримала футболіста після його трансферу до Бенфіки
Георгій та Єлизавета Судакови. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Півзахисник збірної України Георгій Судаков в останні дні трансферного вікна змінив "Шахтар" на португальську "Бенфіку". Разом з ним до Лісабону поїде його красуня-дружина Єлизавета.

Після трансферу Єлизавета написала в Instagram зворушливе повідомлення.

Читайте також:
Елизавета Судакова
Єлизавета з донькою. Фото: Фото: instagram.com/lizasudakova11

Дружина Судакова активно веде соціальні мережі, й в Instagram у неї вже 22,2 тисячі фоловерів.

Прощання Судакової

Судакова у листі висловила гордість за перехід чоловіка до "Бенфіки" після довгих років у "Шахтарі".

"Сьогодні моє серце плаче від гордості — ти зробив це", — написала Єлизавета.

Дівчина згадала, як познайомилася з Георгієм у 16 років, коли він був юнаком із мрією, а вона — його головною підтримкою. Єлизавета розповіла про спільний шлях: перші перемоги, розчарування, безсонні ночі та моменти відчаю, коли він не здавався, йдучи вперед попри труднощі.

Елизавета Судакова
Єлизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

День трансферу у "Бенфіку" вона назвала частина сімейної історії, створеної зусиллями Георгія, їхніми спільними молитвами та любов’ю.

Єлизавета подякувала Богу за можливість бути поруч і висловила впевненість у майбутніх успіхах чоловіка.

"Я вірила в тебе тоді. Вірю в тебе зараз. І завжди віритиму", — зазначила Судакова.

Також у пості згадали "Шахтар", якому подякували за все, заявивши, що клуб назавжди в їхньому серці.

Елизавета Судакова
Повідомлення Єлизавети Судакової. Фото: скриншот

Нагадаємо, претендент на пояс WBO у надважкій вазі Джозеф Паркер вибрав іншого суперника — мав битися з Олександром Усиком.

Збірна України з футболу змінила заявку на матч з Францією.

футбол ФК Шахтар Бенфіка Георгій Судаков дружини футболістів Єлизавета Судакова
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
