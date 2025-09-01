Дружина Судакова зворушливо підтримала футболіста після його трансферу до Бенфіки

Який вигляд має дружина новачка Бенфіки Георгія Судакова — фото
Півзахисник збірної України Георгій Судаков в останні дні трансферного вікна змінив "Шахтар" на португальську "Бенфіку". Разом з ним до Лісабону поїде його красуня-дружина Єлизавета.
Після трансферу Єлизавета написала в Instagram зворушливе повідомлення.
Дружина Судакова активно веде соціальні мережі, й в Instagram у неї вже 22,2 тисячі фоловерів.
Прощання Судакової
Судакова у листі висловила гордість за перехід чоловіка до "Бенфіки" після довгих років у "Шахтарі".
"Сьогодні моє серце плаче від гордості — ти зробив це", — написала Єлизавета.
Дівчина згадала, як познайомилася з Георгієм у 16 років, коли він був юнаком із мрією, а вона — його головною підтримкою. Єлизавета розповіла про спільний шлях: перші перемоги, розчарування, безсонні ночі та моменти відчаю, коли він не здавався, йдучи вперед попри труднощі.
День трансферу у "Бенфіку" вона назвала частина сімейної історії, створеної зусиллями Георгія, їхніми спільними молитвами та любов’ю.
Єлизавета подякувала Богу за можливість бути поруч і висловила впевненість у майбутніх успіхах чоловіка.
"Я вірила в тебе тоді. Вірю в тебе зараз. І завжди віритиму", — зазначила Судакова.
Також у пості згадали "Шахтар", якому подякували за все, заявивши, що клуб назавжди в їхньому серці.
