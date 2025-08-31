Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Як Судаков провів перший день в Бенфіці — фото

Як Судаков провів перший день в Бенфіці — фото

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 23:04
Георгій Судаков провів перше тренування та та матч після трансферу у Бенфіку — фото
Анатолій Трубін та Георгій Судаков. Фото: "Бенфіка"

Донецький "Шахтар" віддав Георгія Судакова в оренду з обов'язковим викупом у "Бенфіку". Гравець 30 серпня підписав контракт, а 31-го долучився до команди.

У "Бенфіки" в соцмережах показали, як Судаков провів свій перший день в клубі.

Реклама
Читайте також:
Первый день Георгия Судакова в Бенфике
Судаков прибув на тренування клубу. Фото: "Бенфіка"

"Бенфіка" зустріла Судакова

Український хавбек розпочав свій шлях у португальській "Бенфіці", провівши перше тренування з новою командою.

На тренуванні Георгій зустрівся зі своїм другом Анатолієм Трубіним, привітався з партнерами та тренерським штабом.

Первый день Георгия Судакова в Бенфике
Судаков знайомиться з партнерами по команді. Фото: "Бенфіка"
Первый день Георгия Судакова в Бенфике
Судаков знайомиться з партнерами по команді. Фото: "Бенфіка"
Первый день Георгия Судакова в Бенфике
Судакова привітав тренерський штаб. Фото: "Бенфіка"
Первый день Георгия Судакова в Бенфике
Судаков тренується на базі. Фото: "Бенфіка"

Увечері того ж дня Георгій відвідав стадіон у Лісабоні, де "Бенфіка" проводила матч четвертого туру чемпіонату Португалії проти "Алверки", але до заявки на гру не потрапив, тож спостерігав за подіями з трибун.

Первый день Георгия Судакова в Бенфике
Георгій Судаков на матчі "Бенфіки" Фото: кадр із відео sport.ua

Зазначимо, що Судаков провів за "Шахтар" 148 матчів, забив 35 голів і віддав 26 асистів.

Нагадаємо, новозеландський боксер Джозеф Паркер вибрав іншого суперника замість Олександра Усика.

Раніше збірна України змінила заявку на матч з Францією — кого викликав Сергій Ребров.

футбол ФК Шахтар Бенфіка Георгій Судаков українські легіонери (футбол)
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації