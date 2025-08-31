Георгій Судаков провів перше тренування та та матч після трансферу у Бенфіку — фото

Як Судаков провів перший день в Бенфіці — фото
Донецький "Шахтар" віддав Георгія Судакова в оренду з обов'язковим викупом у "Бенфіку". Гравець 30 серпня підписав контракт, а 31-го долучився до команди.
У "Бенфіки" в соцмережах показали, як Судаков провів свій перший день в клубі.
"Бенфіка" зустріла Судакова
Український хавбек розпочав свій шлях у португальській "Бенфіці", провівши перше тренування з новою командою.
На тренуванні Георгій зустрівся зі своїм другом Анатолієм Трубіним, привітався з партнерами та тренерським штабом.
Увечері того ж дня Георгій відвідав стадіон у Лісабоні, де "Бенфіка" проводила матч четвертого туру чемпіонату Португалії проти "Алверки", але до заявки на гру не потрапив, тож спостерігав за подіями з трибун.
Зазначимо, що Судаков провів за "Шахтар" 148 матчів, забив 35 голів і віддав 26 асистів.
