Георгій Судаков провів перше тренування та та матч після трансферу у Бенфіку — фото

Анатолій Трубін та Георгій Судаков. Фото: "Бенфіка"

Донецький "Шахтар" віддав Георгія Судакова в оренду з обов'язковим викупом у "Бенфіку". Гравець 30 серпня підписав контракт, а 31-го долучився до команди.

У "Бенфіки" в соцмережах показали, як Судаков провів свій перший день в клубі.

Судаков прибув на тренування клубу. Фото: "Бенфіка"

"Бенфіка" зустріла Судакова

Український хавбек розпочав свій шлях у португальській "Бенфіці", провівши перше тренування з новою командою.

На тренуванні Георгій зустрівся зі своїм другом Анатолієм Трубіним, привітався з партнерами та тренерським штабом.

Судаков знайомиться з партнерами по команді. Фото: "Бенфіка"

Судакова привітав тренерський штаб. Фото: "Бенфіка"

Судаков тренується на базі. Фото: "Бенфіка"

Увечері того ж дня Георгій відвідав стадіон у Лісабоні, де "Бенфіка" проводила матч четвертого туру чемпіонату Португалії проти "Алверки", але до заявки на гру не потрапив, тож спостерігав за подіями з трибун.

Георгій Судаков на матчі "Бенфіки" Фото: кадр із відео sport.ua

Зазначимо, що Судаков провів за "Шахтар" 148 матчів, забив 35 голів і віддав 26 асистів.

