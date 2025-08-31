Видео
Главная Спорт Как Судаков провел первый день в Бенфике — фото

Как Судаков провел первый день в Бенфике — фото

Ua ru
Дата публикации 31 августа 2025 23:04
Георгий Судаков провел первую тренировку и и матч после трансфера в Бенфику — фото
Анатолий Трубин и Георгий Судаков. Фото: "Бенфика"

Донецкий "Шахтер" отдал Георгия Судакова в аренду с обязательным выкупом в "Бенфику". Игрок 30 августа подписал контракт, а 31-го присоединился к команде.

В "Бенфике" в соцсетях показали, как Судаков провел свой первый день в клубе.

Первый день Георгия Судакова в Бенфике
Судаков прибыл на тренировку клуба. Фото: "Бенфика"

"Бенфика" встретила Судакова

Украинский хавбек начал свой путь в португальской "Бенфике", проведя первую тренировку с новой командой.

На тренировке Георгий встретился со своим другом Анатолием Трубиным, поздоровался с партнерами и тренерским штабом.

Первый день Георгия Судакова в Бенфике
Судаков знакомится с партнерами по команде. Фото: "Бенфика"
Первый день Георгия Судакова в Бенфике
Судаков знакомится с партнерами по команде. Фото: "Бенфика"
Первый день Георгия Судакова в Бенфике
Судакова поприветствовал тренерский штаб. Фото: "Бенфика"
Первый день Георгия Судакова в Бенфике
Судаков тренируется на базе. Фото: "Бенфика"

Вечером того же дня Георгий посетил стадион в Лиссабоне, где "Бенфика" проводила матч четвертого тура чемпионата Португалии против "Алверки", но в заявку на игру не попал, поэтому наблюдал за происходящим с трибун.

Отметим, что Судаков провел за "Шахтер" 148 матчей, забил 35 голов и отдал 26 ассистов.

Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
