Георгий Судаков провел первую тренировку и и матч после трансфера в Бенфику — фото

Как Судаков провел первый день в Бенфике — фото
Донецкий "Шахтер" отдал Георгия Судакова в аренду с обязательным выкупом в "Бенфику". Игрок 30 августа подписал контракт, а 31-го присоединился к команде.
В "Бенфике" в соцсетях показали, как Судаков провел свой первый день в клубе.
"Бенфика" встретила Судакова
Украинский хавбек начал свой путь в португальской "Бенфике", проведя первую тренировку с новой командой.
На тренировке Георгий встретился со своим другом Анатолием Трубиным, поздоровался с партнерами и тренерским штабом.
Вечером того же дня Георгий посетил стадион в Лиссабоне, где "Бенфика" проводила матч четвертого тура чемпионата Португалии против "Алверки", но в заявку на игру не попал, поэтому наблюдал за происходящим с трибун.
Отметим, что Судаков провел за "Шахтер" 148 матчей, забил 35 голов и отдал 26 ассистов.
