Главная Спорт Как выглядит жена новичка Бенфики Георгия Судакова — фото

Как выглядит жена новичка Бенфики Георгия Судакова — фото

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 08:21
Жена Судакова трогательно поддержала футболиста после его трансфера в Бенфику
Георгий и Елизавета Судаковы. Фото: instagram.com/lizasudakova11

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков в последние дни трансферного окна сменил "Шахтер" на португальскую "Бенфику". Вместе с ним в Лиссабон поедет его красавица-жена Елизавета.

После трансфера Елизавета написала в Instagram трогательное сообщение.

Елизавета Судакова
Елизавета с дочкой. Фото: Фото: instagram.com/lizasudakova11

Супруга Судакова активно ведет социальные сети, и в Instagram у нее уже 22,2 тысячи подписчиков.

Прощание Судаковой

Судакова в письме выразила гордость за переход мужа в "Бенфику" после долгих лет в "Шахтере".

"Сегодня мое сердце плачет от гордости — ты сделал это", — написала Елизавета.

Девушка вспомнила, как познакомилась с Георгием в 16 лет, когда он был юношей с мечтой, а она — его главной поддержкой. Елизавета рассказала о совместном пути: первые победы, разочарования, бессонные ночи и моменты отчаяния, когда он не сдавался, идя вперед несмотря на трудности.

Елизавета Судакова
Елизавета Судакова. Фото: instagram.com/lizasudakova11

День трансфера в "Бенфику" она назвала часть семейной истории, созданной усилиями Георгия, их совместными молитвами и любовью.

Елизавета поблагодарила Бога за возможность быть рядом и выразила уверенность в будущих успехах мужа.

"Я верила в тебя тогда. Верю в тебя сейчас. И всегда буду верить", — отметила Судакова.

Также в посте вспомнили "Шахтер", который поблагодарили за все, заявив, что клуб навсегда в их сердце.

Елизавета Судакова
Сообщение Елизаветы Судаковой. Фото: скриншот

Напомним, претендент на пояс WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер выбрал другого соперника — должен был драться с Александром Усиком.

Сборная Украины по футболу изменила заявку на матч с Францией.

Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
