Жена Судакова трогательно поддержала футболиста после его трансфера в Бенфику

Как выглядит жена новичка Бенфики Георгия Судакова — фото
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков в последние дни трансферного окна сменил "Шахтер" на португальскую "Бенфику". Вместе с ним в Лиссабон поедет его красавица-жена Елизавета.
После трансфера Елизавета написала в Instagram трогательное сообщение.
Супруга Судакова активно ведет социальные сети, и в Instagram у нее уже 22,2 тысячи подписчиков.
Прощание Судаковой
Судакова в письме выразила гордость за переход мужа в "Бенфику" после долгих лет в "Шахтере".
"Сегодня мое сердце плачет от гордости — ты сделал это", — написала Елизавета.
Девушка вспомнила, как познакомилась с Георгием в 16 лет, когда он был юношей с мечтой, а она — его главной поддержкой. Елизавета рассказала о совместном пути: первые победы, разочарования, бессонные ночи и моменты отчаяния, когда он не сдавался, идя вперед несмотря на трудности.
День трансфера в "Бенфику" она назвала часть семейной истории, созданной усилиями Георгия, их совместными молитвами и любовью.
Елизавета поблагодарила Бога за возможность быть рядом и выразила уверенность в будущих успехах мужа.
"Я верила в тебя тогда. Верю в тебя сейчас. И всегда буду верить", — отметила Судакова.
Также в посте вспомнили "Шахтер", который поблагодарили за все, заявив, что клуб навсегда в их сердце.
