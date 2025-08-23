Зінченку зірвали трансфер у Фенербахче через його підтримку Ізраїлю

Олександр Зінченко. Фото: Reuters

Лівий захисник лондонського "Арсеналу" та збірної України Олександр Зінченко цього літа був близький до зміни команди. Переговори дійшли вже до фінальної стадії.

Зінченко не змінив команду лише через погрози прихильників Палестини, повідомив журналіст Серкан Хамзаоглу.

Зінченко не зміг змінити команду

За інформацією джерела, Зінченко був близький до переходу з лондонського "Арсенала" до стамбульського "Фенербахче". Сторони погодили угоду майже на 100%. Однак, трансфер не відбувся через політичну позицію українця, який раніше опублікував пост на підтримку Ізраїлю, що викликало різку критику з боку певних спільнот у Туреччини.

Керівництво турецького клубу було насторожене, а сам гравець, отримавши численні повідомлення з погрозами від арабів, також передумав змінювати команду.

Минулого сезону Зінченко провів 23 матчі за "Арсенал", забивши один гол і віддавши одну результативну передачу. Цього сезону захисник не потрапив в заявку клубу в обох матчах.

Нагадаємо, у "ПСЖ" головний тренер Луїс Енріке розповів про спілкування Іллі Забарного та російського воротаря Матвія Сафонова.

Мадридський "Реал" почав стежити за юним українцем, бо бачить в ньому нового Ерлінга Холланда.