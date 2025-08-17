Відео
Головна Спорт Моурінью наполягає на трансфері гравця збірної України

Моурінью наполягає на трансфері гравця збірної України

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 18:01
Моурінью наполягає на трансфер Зінченка до Фенербахче
Жозе Моурінью під час гри "Фенербахче". Фото: instagram.com/fenerbahce/

Президент турецького клубу "Фенербахче" має намір посилити склад українським захисником Арсеналу Олександром Зінченком.

Переговори вже ведуться, і сума пропозиції становить близько 10 мільйонів євро за повноцінний трансфер, повідомив у соцмережі X журналіст Екрем Конур.

Читайте також:

Ініціатором переходу виступив головний тренер "Фенербахче" Жозе Моурінью. Важливу роль у переговорах зіграв спортивний директор турецького клубу Девін Озек, який прилетів до Лондона для обговорення деталей.

Александр Зинченко
Олександр Зінченко на тренуванні. Фото: instagram.com/zinchenko/

Наскільки реальний трансфер Зінченка

Сторони близькі до фінальної угоди, і очікується, що оголошення про трансфер може відбутися найближчими днями. Однак остаточне рішення залишається за самим Олександром Зінченком.

Александр Зинченко
Олександр Зінченко (знизу) з партнерами по "Арсеналу". Фото: instagram.com/zinchenko/

Головним мотивом переходу називають бажання гравця отримати більше ігрового часу. У "Фенербахче" його можуть розглянути як центрального півзахисника - позицію, на якій він грав збірній, а не тільки на фланзі захисту.

Нагадаємо, при цьому турецький клуб може підписати ще одного гравця "синьо-жовтих". Команда, яку тренує Жозе Моурінью, зробила пропозицію мадридському "Реалу" щодо трансферу Андрія Луніна.

футбол Олександр Зінченко Футбол трансфери Фенербахче Арсенал Жозе Моурінью
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
