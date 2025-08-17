Буткевич пояснив, чому Полісся хочуть знищити

Президент "Полісся" Геннадій Буткевич. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Президент "Полісся" Геннадій Буткевич поділився враженнями від виступів клубу в єврокубках та зізнався, що для команди цей період виявився вкрай виснажливим.

За його словами, навантаження важке не тільки для гравців, а й для всього штабу, повідомляє пресслужба "Полісся".

Геннадій Буткевич зазначив, що з моменту виїзду на матч до Андорри футболісти "Полісся" фактично не мали повноцінного часу для відновлення. Ігри йшли одна за одною через два дні, а весь вільний час ішов на дороги.

Головний тренер "Полісся" Руслан Ротань. Фото: instagram.com/fcpolissya/

За словами президента, це негативно відбивається на фізичному та психологічному стані футболістів. Постійні переїзди, відсутність відпочинку і довгі повернення додому збільшують ризик травм та призводять до емоційної втоми.

З якими проблемами зіткнулося "Полісся"

Буткевич підкреслив, що поважає позицію головного тренера Руслана Ротаня, який намагається не скаржитися на календар. Однак сам він вважає своїм обов'язком відкрито говорити про проблеми та захищати команду від надмірних навантажень.

"Ми опинилися в ситуації, коли команда проводить по шість матчів без жодного вихідного. Гравці живуть на валізах, бачать сім'ї тільки на фотографіях і ризикують здоров'ям. Повернення після деяких ігор займає понад добу, а повноцінної підготовки до нових зустрічей просто немає. Такий графік знищує колектив, і це потребує уваги з боку футбольних інстанцій", — заявив Буткевич.

