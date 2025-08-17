Видео
Буткевич намекнул на серьезные проблемы Полесья

Буткевич намекнул на серьезные проблемы Полесья

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 17:31
Буткевич объяснил, почему Полесье хотят уничтожить
Президент "Полесья" Геннадий Буткевич. Фото: instagram.com/fcpolissya/

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич поделился впечатлениями от выступлений клуба в еврокубках и признался, что для команды этот период оказался крайне изнурительным.

По его словам, нагрузка тяжела не только для игроков, но и для всего штаба, сообщает пресс-служба "Полесья".

Читайте также:

Геннадий Буткевич отметил, что с момента выезда на матч в Андорру футболисты "Полесья" фактически не имели полноценного времени для восстановления. Игры следовали одна за другой через два дня, а все свободное время уходило на дороги. 

Руслан Ротань
Главный тренер "Полесья" Руслан Ротань. Фото: instagram.com/fcpolissya/

По словам президента, это негативно отражается на физическом и психологическом состоянии футболистов. Постоянные переезды, отсутствие отдыха и долгие возвращения домой увеличивают риск травм и приводят к эмоциональной усталости. 

С какими проблемами столкнулось "Полесье"

Буткевич подчеркнул, что уважает позицию главного тренера Руслана Ротаня, который старается не жаловаться на календарь. Однако сам он считает своим долгом открыто говорить о проблемах и защищать команду от чрезмерных нагрузок.

"Мы оказались в ситуации, когда команда проводит по шесть матчей без единого выходного. Игроки живут на чемоданах, видят семьи только на фотографиях и рискуют здоровьем. Возвращение после некоторых игр занимает больше суток, а полноценной подготовки к новым встречам просто нет. Такой график уничтожает коллектив, и это требует внимания со стороны футбольных инстанций", — заявил Буткевич. 

спорт футбол УПЛ Геннадий Буткевич Полесье
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
