Ротань отправит Майсурадзе и Матича из Полесья в аренду — что известно

Руслан Ротань. Фото: "Полесье"

Главный тренер житомирского "Полесья" Руслан Ротань имеет игроков, которых он в этом сезоне не использовал. При этом, в клубе верят в этих футболистов.

Об возникшей ситуации Ротань рассказал во время пресс-конференции, передает пресс-служба клуба.

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Кому "Полесье" ищет аренду

По словам Ротаня, игроки клуба Гиорги Майсурадзе и Матео Матич должны уйти в аренду ради игровой практики, которую в "Полесье" они не будут иметь.

Ротань заявил, что клуб не отказывается от Майсурадзе и Матича, поскольку они являются представителями молодежных сборных Грузии и Хорватии, и на них рассчитывают в будущем.

В то же время он признал, что небольшое количество игрового времени не будет способствовать их развитию. Поэтому задачей клуба является найти для них команды, где они смогут играть с мячом и прогрессировать.

Ротань подчеркнул, что для ближайших полгода приоритетом является аренда этих игроков в команды, которые соответствуют их стилю игры.

Напомним, Ротань также определил игроков, которые не нужны клубу даже в будущем.

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