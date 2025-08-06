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Головна Спорт Ротань повідомив, що Полісся шукає нові клуби трьом футболістам

Ротань повідомив, що Полісся шукає нові клуби трьом футболістам

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 23:44
Ротань відправить Майсурадзе та Матича з Полісся в оренду — що відомо
Руслан Ротань. Фото: "Полісся"

Головний тренер житомирського "Полісся" Руслан Ротань має гравців, яких він цього сезону не використовував. При цьому, в клубі вірять в цих футболістів.

Про цю ситуацію Ротань розповів під час пресконференції, передає пресслужба клубу.

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Гіоргі Майсурадзе. Фото: "Полісся"

Кому "Полісся" шукає оренду

За словами Ротаня, гравці клубу Гіоргі Майсурадзе та Матео Матич мають піти в оренду заради ігрової практики, яку в "Поліссі" вони не матимуть.

Ротань заявив, що клуб не відмовляється від Майсурадзе та Матича, оскільки вони є представниками молодіжних збірних Грузії та Хорватії, і на них розраховують у майбутньому.

Водночас він визнав, що невелика кількість ігрового часу не сприятиме їхньому розвитку. Тому завданням клубу є знайти для них команди, де вони зможуть грати з м’ячем і прогресувати.

Ротань підкреслив, що для найближчих пів року пріоритетом є оренда цих гравців до команд, які відповідають їхньому стилю гри.

Нагадаємо, Ротань також визначив гравців, які не потрібні клубу навіть в майбутньому.

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футбол Футбол трансфери УПЛ Руслан Ротань Полісся
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
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