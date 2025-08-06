Ротань відправить Майсурадзе та Матича з Полісся в оренду — що відомо

Ротань повідомив, що Полісся шукає нові клуби трьом футболістам
Головний тренер житомирського "Полісся" Руслан Ротань має гравців, яких він цього сезону не використовував. При цьому, в клубі вірять в цих футболістів.
Про цю ситуацію Ротань розповів під час пресконференції, передає пресслужба клубу.
Кому "Полісся" шукає оренду
За словами Ротаня, гравці клубу Гіоргі Майсурадзе та Матео Матич мають піти в оренду заради ігрової практики, яку в "Поліссі" вони не матимуть.
Ротань заявив, що клуб не відмовляється від Майсурадзе та Матича, оскільки вони є представниками молодіжних збірних Грузії та Хорватії, і на них розраховують у майбутньому.
Водночас він визнав, що невелика кількість ігрового часу не сприятиме їхньому розвитку. Тому завданням клубу є знайти для них команди, де вони зможуть грати з м’ячем і прогресувати.
Ротань підкреслив, що для найближчих пів року пріоритетом є оренда цих гравців до команд, які відповідають їхньому стилю гри.
Нагадаємо, Ротань також визначив гравців, які не потрібні клубу навіть в майбутньому.
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