Главная Спорт Моуринью настаивает на трансфере игрока сборной Украины

Моуринью настаивает на трансфере игрока сборной Украины

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2025 18:01
Моуринью настаивает на трансфер Зинченко в Фенербахче
Жозе Моуринью во время игры "Фенербахче". Фото: instagram.com/fenerbahce/

Президент турецкого клуба "Фенербахче" намерен усилить состав за счет украинского защитника Арсенала Александра Зинченко.

Переговоры уже ведутся, и сумма предложения составляет около 10 миллионов евро за полноценный трансфер, сообщил в соцсети X журналист Экрем Конур. 

Читайте также:

Инициатором перехода выступил главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью. Важную роль в переговорах сыграл спортивный директор турецкого клуба Девин Озек, прилетевший в Лондон для обсуждения деталей.  

Александр Зинченко
Александр Зинченко на тренировке. Фото: instagram.com/zinchenko/

Насколько реален трансфер Зинченко

Стороны близки к финальному соглашению, и ожидается, что объявление о трансфере может состояться в ближайшие дни. Однако окончательное решение остается за самим Александром Зинченко.  

Александр Зинченко
Александр Зинченко (снизу) с партнерами по "Арсеналу". Фото: instagram.com/zinchenko/

Главным мотивом перехода называют желание игрока получить больше игрового времени. В "Фенербахче" его могут рассмотреть как центрального полузащитника — позицию, на которой он играл сборной, а не только на фланге защиты. 

Напомним, при этом турецкий клуб может подписать еще одного игрока "сине-желтых". Команда, которую тренирует Жозе Моуринью, сделала предложение мадридскому "Реалу" по трансферу Андрея Лунина. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
