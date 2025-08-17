Моуринью настаивает на трансфер Зинченко в Фенербахче

Жозе Моуринью во время игры "Фенербахче". Фото: instagram.com/fenerbahce/

Президент турецкого клуба "Фенербахче" намерен усилить состав за счет украинского защитника Арсенала Александра Зинченко.

Переговоры уже ведутся, и сумма предложения составляет около 10 миллионов евро за полноценный трансфер, сообщил в соцсети X журналист Экрем Конур.

Инициатором перехода выступил главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью. Важную роль в переговорах сыграл спортивный директор турецкого клуба Девин Озек, прилетевший в Лондон для обсуждения деталей.

Александр Зинченко на тренировке. Фото: instagram.com/zinchenko/

Насколько реален трансфер Зинченко

Стороны близки к финальному соглашению, и ожидается, что объявление о трансфере может состояться в ближайшие дни. Однако окончательное решение остается за самим Александром Зинченко.

Александр Зинченко (снизу) с партнерами по "Арсеналу". Фото: instagram.com/zinchenko/

Главным мотивом перехода называют желание игрока получить больше игрового времени. В "Фенербахче" его могут рассмотреть как центрального полузащитника — позицию, на которой он играл сборной, а не только на фланге защиты.

Напомним, при этом турецкий клуб может подписать еще одного игрока "сине-желтых". Команда, которую тренирует Жозе Моуринью, сделала предложение мадридскому "Реалу" по трансферу Андрея Лунина.

