Главная Спорт Зинченко не смог сменить команду из-за угроз в соцсетях

Зинченко не смог сменить команду из-за угроз в соцсетях

Ua ru
Дата публикации 23 августа 2025 23:59
Зинченко сорвали трансфер в Фенербахче из-за его поддержки Израиля
Александр Зинченко. Фото: Reuters

Левый защитник лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александр Зинченко этим летом был близок к смене команды. Переговоры дошли до финальной стадии.

Зинченко не сменил команду только из-за угроз сторонников Палестины, сообщил журналист Серкан Хамзаоглу.

Читайте также:
Александр Зинченко
Александр Зинченко. Фото: УАФ

Зинченко не смог сменить команду

По информации источника, Зинченко был близок к переходу из лондонского "Арсенала" в стамбульский "Фенербахче". Стороны согласовали сделку почти на 100%. Однако, трансфер не состоялся из-за политической позиции украинца, который ранее опубликовал пост в поддержку Израиля, что вызвало резкую критику со стороны определенных сообществ в Турции.

Руководство турецкого клуба было насторожено, а сам игрок, получив многочисленные сообщения с угрозами от арабов, также передумал менять команду.

В прошлом сезоне Зинченко провел 23 матча за "Арсенал", забив один гол и отдав одну результативную передачу. В этом сезоне защитник не попал в заявку клуба в обоих матчах.

Напомним, в "ПСЖ" главный тренер Луис Энрике рассказал об общении Ильи Забарного и российского вратаря Матвея Сафонова.

Мадридский "Реал" начал следить за юным украинцем, потому что видит в нем нового Эрлинга Холланда.

Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
