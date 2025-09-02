Зинченко перешел из Арсенала в Ноттингем Форест

Александр Зинченко. Фото: кадр из видео

Лондонскому "Арсеналу" наконец удалось найти новую команду для украинца Александра Зинченко. Клуб также избавился от большой зарплаты футболиста.

О трансфере сообщила пресс-служба клуба "Ноттингем Форрест", за который будет играть Зинченко.

"Ноттингем Форрест" сообщил о трансфере. Фото: скриншот

Новая команда Зинченко

Украинский защитник лондонского "Арсенала" станет игроком "Ноттингем Форест" на правах годичной аренды.

Сперва "Ноттингем" не смог подписать левого защитника Галана из "Атлетико", после чего в последний день трансферного окна в Англии свободным был лишь Зинченко.

Источники сообщили, что новый клуб полностью покроет зарплату Александра в "Арсенале", которая достигает более 8 млн евро.

Зинченко также уже успел прокомментировать переход и поздравил новых партнеров по команде.

"Поздравляю всех! Счастлив стать частью Ноттингем Форест и с нетерпением жду нового сезона. Очень хочу поскорее познакомиться с болельщиками. Вперед, Форест!", — сказал Зинченко.

Послание Александра Зинченко к вам. 🤳 pic.twitter.com/NweDGzVIAJ - Nottingham Forest (@NFFC) 1 сентября 2025 года

Отметим, что Зинченко, который в этом сезоне еще не выходил на поле, имеет контракт с "Арсеналом" до лета 2026 года и поэтому сразу после аренды станет свободным агентом.

Александр за время в "Арсенале" провел 91 матч, где забил три мяча, и сделал пять ассистов.

