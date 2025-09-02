Зинченко перешел из Арсенала в Ноттингем Форест

Зинченко ушел из Арсенала и подписал контракт с новым клубом
Лондонскому "Арсеналу" наконец удалось найти новую команду для украинца Александра Зинченко. Клуб также избавился от большой зарплаты футболиста.
О трансфере сообщила пресс-служба клуба "Ноттингем Форрест", за который будет играть Зинченко.
Новая команда Зинченко
Украинский защитник лондонского "Арсенала" станет игроком "Ноттингем Форест" на правах годичной аренды.
Сперва "Ноттингем" не смог подписать левого защитника Галана из "Атлетико", после чего в последний день трансферного окна в Англии свободным был лишь Зинченко.
Источники сообщили, что новый клуб полностью покроет зарплату Александра в "Арсенале", которая достигает более 8 млн евро.
Зинченко также уже успел прокомментировать переход и поздравил новых партнеров по команде.
"Поздравляю всех! Счастлив стать частью Ноттингем Форест и с нетерпением жду нового сезона. Очень хочу поскорее познакомиться с болельщиками. Вперед, Форест!", — сказал Зинченко.
Послание Александра Зинченко к вам. 🤳 pic.twitter.com/NweDGzVIAJ- Nottingham Forest (@NFFC) 1 сентября 2025 года
Отметим, что Зинченко, который в этом сезоне еще не выходил на поле, имеет контракт с "Арсеналом" до лета 2026 года и поэтому сразу после аренды станет свободным агентом.
Александр за время в "Арсенале" провел 91 матч, где забил три мяча, и сделал пять ассистов.
Напомним, матч Украина — Франция в квалификации на чемпионат мира-2026 пройдет 5 сентября: где покажут матч.
"Манчестер Сити" подписал нового голкипера — это лучший вратарь прошлого сезона.
Читайте Новини.LIVE!