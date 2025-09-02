Ребров оперативно вирішив стару проблему в збірній України

Сергій Ребров спілкується з журналістами. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy/

Напередодні першого поєдинку збірної України у відборі на Кубок Світу 2026 року у складі "синьо-жовтих" відбулася вже третя заміна. Слідом за Назаром Волошиним та Богданом Михайличенком виклик до команди отримав і Георгій Бущан.

Колишній голкіпер "Динамо" захищає кольори клубу "Аль-Шабаб" із Саудівської Аравії, нагадує портал Новини.LIVE.

Збірна України перед стартом відбору до чемпіонату світу-2026 зазнала кадрового удару: через травму залишив табір основний воротар із "Реала" Андрій Лунін. Його місце займе Георгій Бущан, голкіпер "Аль-Шабаба" із Саудівської Аравії.

Андрій Лунін у "Реалі". Фото: instagram.com/lunin_andrey/

Зміна у збірній України

Лунін із приходом Хабі Алонсо в "Реал" та поверненням в рамку воріт Куртуа опинився на лавці практично без ігрових хвилин, попри продовження угоди з клубом до 2030 року. До того ж наш воротар ще й травмувався, що ускладнило його ситуацію.

Георгій Бущан на тренуванні. Фото: instagram.com/alshababsaudifc/

Навпаки, Бущан перебуває в хорошій формі. Із січня виступає в "Аль-Шабабі", де зіграв уже більше десятка поєдинків. Георгій стабільно отримує ігрову практику, а тому повернувся до національної команди.

Україна розпочне відбір 5 вересня проти Франції у Вроцлаві, а вже 9 вересня гравці вирушать до Баку на зустріч з Азербайджаном. Цей поєдинок уболівальники зможуть побачити онлайн у прямому ефірі.

