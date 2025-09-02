Увольнение Кравца и Хачериди из Динамо — Суркис настоял на решении

Увольнение в Динамо — детали решения Суркиса
После первого поединка киевского "Динамо" против "Маккаби" президент клуба Игорь Суркис принял решение расстаться с советником команды Артемом Кравцом. Экс-нападающий сборной Украины и киевлян больше не будет работать в структуре клуба.
Это не первое кадровое изменение последних недель. Ранее "Динамо" покинул Евгений Хачериди, который занимал должность скаута, сообщает "ТаТоТаке".
Уход Евгений Хачериди стал личным выбором. Бывший защитник не видел перспектив в этой работе и решил вернуться к футбольной карьере. Однако за изменением в карьере другой легенды "Динамо" стоял президент клуба.
Что известно о решении Суркиса
Артем Кравец за последние годы успел пройти три разных этапа в системе клуба. Сначала он работал с академией, позже перешел в скаутинг, а затем вернулся в роли советника. При этом возникло недопонимание: тренер Александр Шовковский хотел пригласить его в штаб для работы с нападающими, но сам Кравец отказался от предложения.
Последние месяцы Артем жил во Франции вместе с семьей и редко находился в Киеве. В итоге Суркис посчитал, что его роль в клубе не является ключевой, и решил завершить сотрудничество.
