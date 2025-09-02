Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Увольнение в Динамо — детали решения Суркиса

Увольнение в Динамо — детали решения Суркиса

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 10:32
Увольнение Кравца и Хачериди из Динамо — Суркис настоял на решении
Игорь Суркис наблюдает за игрой "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

После первого поединка киевского "Динамо" против "Маккаби" президент клуба Игорь Суркис принял решение расстаться с советником команды Артемом Кравцом. Экс-нападающий сборной Украины и киевлян больше не будет работать в структуре клуба.

Это не первое кадровое изменение последних недель. Ранее "Динамо" покинул Евгений Хачериди, который занимал должность скаута, сообщает "ТаТоТаке".

Реклама
Читайте также:

Уход Евгений Хачериди стал личным выбором. Бывший защитник не видел перспектив в этой работе и решил вернуться к футбольной карьере. Однако за изменением в карьере другой легенды "Динамо" стоял президент клуба. 

Евгений Хачериди
Евгений Хачериди подписал контракт с "Черноморцем". Фото: instagram.com/fcchornomorets/

Что известно о решении Суркиса

Артем Кравец за последние годы успел пройти три разных этапа в системе клуба. Сначала он работал с академией, позже перешел в скаутинг, а затем вернулся в роли советника. При этом возникло недопонимание: тренер Александр Шовковский хотел пригласить его в штаб для работы с нападающими, но сам Кравец отказался от предложения.

Последние месяцы Артем жил во Франции вместе с семьей и редко находился в Киеве. В итоге Суркис посчитал, что его роль в клубе не является ключевой, и решил завершить сотрудничество. 

Напомним, футболист сборной Украины столкнулся с серьезными проблемами в составе испанской "Жироны". 

Поединок Украина — Франция в рамках отбора на Мундиаль в США, Канаде и Мексике можно будет посмотреть в прямом эфире

спорт футбол Динамо Игорь Суркис Артем Кравец Евгений Хачериди
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации