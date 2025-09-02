Звільнення Кравця та Хачеріді з Динамо — Суркіс наполіг на рішенні

Звільнення в Динамо — деталі рішення Суркіса
Після першого поєдинку київського "Динамо" проти "Маккабі" президент клубу Ігор Суркіс ухвалив рішення розлучитися з радником команди Артемом Кравцем. Екснападник збірної України та киян більше не працюватиме в структурі клубу.
Це не перша кадрова зміна останніх тижнів. Раніше "Динамо" покинув Євген Хачеріді, який обіймав посаду скаута, повідомляє "ТаТоТаке".
Відхід Євген Хачеріді став особистим вибором. Колишній захисник не бачив перспектив у цій роботі та вирішив повернутися до футбольної кар'єри. Проте за зміною в кар'єрі іншої легенди "Динамо" стояв президент клубу.
Що відомо про рішення Суркіса
Артем Кравець за останні роки встиг пройти три різні етапи в системі клубу. Спочатку він працював з академією, пізніше перейшов у скаутинг, а потім повернувся в ролі радника. При цьому виникло непорозуміння: тренер Олександр Шовковський хотів запросити його в штаб для роботи з нападниками, але сам Кравець відмовився від пропозиції.
Останні місяці Артем жив у Франції разом із сім'єю та рідко перебував у Києві. У підсумку Суркіс вирішив, що його роль у клубі не є ключовою, і вирішив завершити співпрацю.
Нагадаємо, футболіст збірної України зіткнувся із серйозними проблемами у складі іспанської "Жирони".
Поєдинок Україна — Франція в рамках відбору на Мундіаль у США, Канаді та Мексиці можна буде подивитися в прямому ефірі.
Читайте Новини.LIVE!