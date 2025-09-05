Різник поділився думкою про майбутнє Судакова

Дмитро Різник на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

Голкіпер "Шахтаря" Анатолій Різник поділився думкою про останні зміни у складі команди. У центрі уваги опинилися трансфери гравця збірної України Георгія Судакова та бразильця Кевіна, які цього літа залишили донецький клуб.

Судаков продовжить кар'єру в лісабонській "Бенфіці", повідомляє "Український футбол".

Португальці давно стежили за півзахисником, і перехід Георгія Судакова став логічним кроком для одного з найяскравіших талантів українського футболу.

Георгій Судаков у збірній України. Фото: instagram.com/uafukraine/

Кевін, своєю чергою, отримав шанс проявити себе в Англії. Його працездатність та стабільна гра дозволили привернути увагу клубів АПЛ, і тепер він спробує свої сили в одному з найсильніших чемпіонатів світу.

Реакція Різника на трансфери "гірників"

За словами голкіпера "Шахтаря", відхід лідерів є нормальним явищем для сучасного футболу, а для команди це привід рухатися далі. Він підкреслив, що у складі "гірників" достатньо гравців, здатних замінити футболістів, які пішли.

"Жора — класний футболіст, який показав топову гру. Він повністю заслужив на цей шанс і може вирости до рівня світового гранда. Кевін нам дуже допоміг і теж заслужив спробувати себе в Англії. Такі трансфери дають мотивацію решті футболістів "Шахтаря" старатися, прогресувати і йти вперед", — пояснив Різник.

