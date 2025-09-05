Відео
Сабо поділився прогнозом на матч Україна — Франція

Сабо поділився прогнозом на матч Україна — Франція

Дата публікації: 5 вересня 2025 13:07
Сабо пояснив, як Україні грати проти Франції
Олександр Зінченко в національній команді. Фото: instagram.com/uafukraine/

Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо поділився очікуваннями від першого матчу національної команди у відборі до чемпіонату світу-2026 проти Франції.

Експерт зазначив, що команда Дідьє Дешама володіє неймовірним підбором футболістів і буде тиснути на українську оборону, повідомляє "Трибуна".

Досвідчений фахівець зазначив, що передбачити склад українців непросто, адже команда довго не збиралася, а низка гравців зазнала травм. На тлі цього Франція виглядає явним фаворитом, і Йожеф Сабо вважає, що тільки диво може допомогти Україні уникнути великої поразки.

Артем Довбик
Артем Довбик на тренуванні. Фото: instagram.com/uafukraine/

У чому шанс на перемогу для команди Реброва

Сабо підкреслив, що окремі втрати не повинні стати виправданням. Трубін здатен замінити Луніна, а на правому фланзі є Конопля. Однак відсутність Миколенка експерт назвав відчутною проблемою, адже рівноцінної заміни в нього немає.

"В України немає яскраво виражених лідерів, і багато чого залежатиме від гри захисників. Свого часу ми грали строго від оборони та дисципліновано, саме це принесло результат. Нашим потрібно діяти так само жорстко і не давати французам вільно приймати м'яч", — пояснив Сабо.

Нагадаємо, легендарний Ліонель Мессі заплакав під час прощання з уболівальниками збірної Аргентини після перемоги над Венесуелою.

А лідер каталонської "Барселони" Ламін Ямаль залишився без дівчини, яка пішла від нього до футболіста "Реала" (Мадрид).

спорт футбол Збірна України з футболу Збірна Франції з футболу ЧС-2026 з футболу Йожеф Сабо
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
