Головна Спорт Мессі зворушливо попрощався з уболівальниками збірної Аргентини

Мессі зворушливо попрощався з уболівальниками збірної Аргентини

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 10:11
Мессі підтвердив відхід зі збірної Аргентини
Ліонель Мессі під час матчу. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

Легендарний Ліонель Мессі офіційно оголосив про завершення домашніх виступів за національну команду. Це сталося після матчу кваліфікації до чемпіонату світу-2026 проти Венесуели, який став для капітана особливим.

Мессі оформив дубль у цій грі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Перед виходом на поле увага була прикута саме до Мессі: зірка збірної не стримував емоцій та заплакав ще до стартового свистка. На трибунах з'явився банер із написом "Спасибі за все, капітане", а в Буенос-Айресі зібралися його близькі та друзі.

Лионель Месси
Ліонель Мессі забиває гол. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

Майбутнє Мессі

Аргентина вже забезпечила собі участь у ЧС-2026, тому результат гри не мав вирішального значення. Мессі підтвердив, що проти Еквадору він уже не зіграє, а зустріч із Венесуелою стала останньою домашньою в його кар'єрі за збірну.

"Можливість завершити шлях таким чином — це все, про що я мріяв. Для мене це величезна честь та щастя. Я вдячний кожному, хто підтримував мене всі ці роки. Цей день назавжди залишиться в моєму серці", — зізнався Мессі після матчу.

Лионель Месси
Ліонель Мессі з синами. Фото: Reuters/Rodrigo Valle

Крім футболу, Ліонель Мессі відомий як турботливий сім'янин. Він одружений на Антонеллі Рокуццо, з якою знайомий ще з дитинства. У пари троє синів: Тіаго (2012), Матео (2015) та Чіро (2018). Сім'я часто підтримує футболіста на матчах збірної, а сам Мессі неодноразово наголошував, що саме дружина і діти надають йому сили та натхнення.

Нагадаємо, дівчина нового лідера "Барселони" Ламіна Ямаля несподівано пішла від футболіста до гравця мадридського "Реала".

У збірній України може відбутися тренерська відставка в разі невдалого виступу команди у відборі на Кубок Світу.

