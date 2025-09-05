Мессі підтвердив відхід зі збірної Аргентини

Ліонель Мессі під час матчу. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

Легендарний Ліонель Мессі офіційно оголосив про завершення домашніх виступів за національну команду. Це сталося після матчу кваліфікації до чемпіонату світу-2026 проти Венесуели, який став для капітана особливим.

Мессі оформив дубль у цій грі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Перед виходом на поле увага була прикута саме до Мессі: зірка збірної не стримував емоцій та заплакав ще до стартового свистка. На трибунах з'явився банер із написом "Спасибі за все, капітане", а в Буенос-Айресі зібралися його близькі та друзі.

Ліонель Мессі забиває гол. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

Майбутнє Мессі

Аргентина вже забезпечила собі участь у ЧС-2026, тому результат гри не мав вирішального значення. Мессі підтвердив, що проти Еквадору він уже не зіграє, а зустріч із Венесуелою стала останньою домашньою в його кар'єрі за збірну.

"Можливість завершити шлях таким чином — це все, про що я мріяв. Для мене це величезна честь та щастя. Я вдячний кожному, хто підтримував мене всі ці роки. Цей день назавжди залишиться в моєму серці", — зізнався Мессі після матчу.

Ліонель Мессі з синами. Фото: Reuters/Rodrigo Valle

Крім футболу, Ліонель Мессі відомий як турботливий сім'янин. Він одружений на Антонеллі Рокуццо, з якою знайомий ще з дитинства. У пари троє синів: Тіаго (2012), Матео (2015) та Чіро (2018). Сім'я часто підтримує футболіста на матчах збірної, а сам Мессі неодноразово наголошував, що саме дружина і діти надають йому сили та натхнення.

