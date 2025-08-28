Трамп може вплинути на рішення Мессі зіграти на ЧС-2026

Ліонель Мессі в клубному автобусі. Фото: Reuters/Sam Navarro

Відомий аргентинський форвард та капітан національної команди Ліонель Мессі не ухвалив остаточного рішення щодо участі в чемпіонаті світу 2026 року. У "десятки" збірної Аргентини залишаються сумніви.

Усе залежатиме від фізичної форми, рівня мотивації та особистих відчуттів, повідомляє Ole.

В Аргентині розраховують, що Ліонель Мессі зіграє на Мундіалі в США, Канаді та Мексиці. Очікування підігрівають і слова головного тренера Ліонеля Скалоні, та впевненість футбольних функціонерів.

Що говорять про майбутнє Мессі

Сам футболіст поки зосереджений на найближчих матчах і не думає про завершення кар'єри. Після чемпіонату світу 2026 року в Аргентини будуть тільки товариські зустрічі, а новий цикл кваліфікації стартує в другій половині 2027 року.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters/Joshua Roberts

Проте в тому, що Ліонель Мессі опиниться на полі 2026-го, упевнений багато хто — від Скалоні та президента ФІФА Джанні Інфантіно до президента США Дональда Трампа, для якого участь легенди в Мундіалі стала б важливою подією.

