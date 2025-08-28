Видео
Месси может отложить уход из футбола из-за Трампа

Месси может отложить уход из футбола из-за Трампа

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 15:20
Трамп может повлиять на решение Месси сыграть на ЧМ-2026
Лионель Месси в клубном автобусе. Фото: Reuters/Sam Navarro

Известный аргентинский форвард и капитан национальной команды Лионель Месси не принял окончательного решения по поводу участия в чемпионате мира 2026 года. У "десятки" сборной Аргентины остаются сомнения.

Все будет зависеть от физической формы, уровня мотивации и личных ощущений, сообщает Ole.

Читайте также:

В Аргентине рассчитывают, что Лионель Месси сыграет на Мундиале в США, Канаде и Мексике. Ожидания подогревают и слова главного тренера Лионеля Скалони, и уверенность футбольных функционеров.

Что говорят о будущем Месси

Сам футболист пока сосредоточен на ближайших матчах и не думает о завершении карьеры. После чемпионата мира 2026 года у Аргентины будут только товарищеские встречи, а новый цикл квалификации стартует во второй половине 2027 года. 

Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters/Joshua Roberts

Тем не менее в том, что Лионель Месси окажется на поле в 2026-м, уверены многие — от Скалони и президента ФИФА Джанни Инфантино до президента США Дональда Трампа, для которого участие легенды в Мундиале стало бы важным событием. 

Напомним, австралийская легкоатлетка Никола Олислагерс поблагодарила Ярославу Магучих после турнира в Цюрихе. 

Украинец Олег Дорощук готовится к решающему этапу Бриллиантовой лиги, который может принести ему титул

Василий Ломаченко всего за год потерял форму и перестал быть похожим на бывшего чемпиона по боксу. 

Автор:
Максим Яворницкий
Автор:
Максим Яворницкий
