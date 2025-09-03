Відео
Реброва можуть звільнити вже у вересні — хто його замінить

Реброва можуть звільнити вже у вересні — хто його замінить

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 19:26
Хто може замінити Сергія Реброва в збірній України після відставки у вересні
Сергій Ребров. Фото: УАФ

Збірна України з футболу у вересні повернулась до тренувань під керівництвом Сергія Реброва. Команду чекають матчі проти Франції та Азербайджану у кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

Цікаво, що в результаті невдалих матчів УАФ може звільнити головного тренера Реброва. Місце під наставником команди почало хитатися ще минулого року, але йому довірились оскільки ціллю номер один було потрапляння на ЧС-2026, кваліфікація якого тоді ще не почалася.

Сергей Ребров
Сергій Ребров на тренуванні. Фото: УАФ

Якщо дивитися на минулі результати команди, то очікуються складні матчі, невдалий виступ в яких може коштувати тренеру його місця роботи.

Хто може замінити Реброва в збірній України

Збірна України під керівництвом Реброва наразі не має синергії, яка була у команди Шевченка, але вони й не намагаються цього досягти. Головний тренер хоче робити національну команду за системою клуба, що відразу є великою помилкою, бо результату можна чекати дуже довго.

Якщо в УАФ хочуть продовжити цей шлях Реброва, то його має замінити тренер команди U-19 Унаї Мельгоса. Представник баскської школи футболу вже доводив свої вміння в молодіжних командах і він не настільки затиснутий як багато українських фахівців.

Унаи Мельгоса
Унаї Мельгоса. Фото: УАФ

Мінусом Унаї є відсутність досвіду роботи головним тренером з дорослими командами та провал на чемпіонаті Європи U-21. На жаль для іспанця, футбол — це не тільки тактика, але й емоція.

Інший варіант — запрошення Юрія Вернидуба, відомого українським тренера з багатим досвідом, але який влітку пішов з "Кривбасу".

Вернидуб прославився роботою з "Зорею", "Шерифом" та "Кривбасом". Цей спеціаліст спростить гру, але дасть емоцію, дисципліну, які у футболі збірних зазвичай важливіші за тактику.

Юрий Вернидуб
Юрій Вернидуб. Фото: "Кривбас"

Плюсом Вернидуба, на відміну від Реброва, є бажання запрошувати гравців не лише із закордонних ліг, "Шахтаря", "Динамо" та "Полісся". Він готовий ризикувати та зробити національну команду відкритою для всіх. Мінус цього фахівця — відсутність досвіду зі збірними.

Також розглядаємо Андреа Мальдеру — італійського тактика, відомого аналітичним підходом, який був одним з творців команди Шевченка.

Андреа Мальдера
Андрій Шевченко та Андреа Мальдера. Фото: УАФ

Його потенціал уже обговорювався ще до Реброва, але хоча брак тренерського досвіду з топкомандами викликає сумніви. Вибір залежатиме від результатів найближчих матчів, адже невдача проти Франції чи Азербайджану може підірвати довіру до Реброва. Наразі це лише припущення, але майбутнє тренерського штабу залишається відкритим.

Шевченко буде дуже просто домовитись з Андреа, але тоді футбол команди стане ще розумнішим й потрібно буде будувати нову збірну, а про плани на ЧС-2026 можна забути.

футбол Збірна України з футболу звільнення Сергій Ребров УАФ
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
