В Динамо вирішили, коли можуть звільнити Шовковського

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо" Київ

У київському "Динамо" не відмовились від ідеї звільнення головного тренера Олександра Шовковського. Однак вони не готові цього робити відразу.

Про період, коли можуть звільнити Шовковського, повідомили в ефірі "ТаТоТаке".

Реклама

Читайте також:

Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

Скільки часу залишилось у Шовковського

За інформацією джерела, керівництво київського "Динамо" було невдоволене поразками від "Пафоса" та "Маккабі" Тель-Авів, але на цю мить не розглядає можливість відставки головного тренера.

Джерела стверджують, що відставку можуть розглянути лише взимку, коли закінчиться перша половина сезону і у нового тренера буде достатньо часу для підготовки команди перед весняною частиною чемпіонату.

При цьому команда має за Шовковського показати незадовільні результати в УПЛ, а не Лізі конференцій.

Шовковський очолює "Динамо" з грудня 2023 року і минулого сезону привів клуб до чемпіонського титулу, але у тренера дуже незадовільні результати у єврокубках.

Нагадаємо, як та чому президент київського "Динамо" Ігор Суркіс вирішив звільнити Артема Кравця та Євгена Хачеріді.

Раніше СБУ провела обшуки у помічника головного тренера збірної України U-21 з футболу.