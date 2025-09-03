В Динамо вирішили, коли можуть звільнити Шовковського

Стало відомо, на яку дату запланували звільнення Шовковського
У київському "Динамо" не відмовились від ідеї звільнення головного тренера Олександра Шовковського. Однак вони не готові цього робити відразу.
Про період, коли можуть звільнити Шовковського, повідомили в ефірі "ТаТоТаке".
Скільки часу залишилось у Шовковського
За інформацією джерела, керівництво київського "Динамо" було невдоволене поразками від "Пафоса" та "Маккабі" Тель-Авів, але на цю мить не розглядає можливість відставки головного тренера.
Джерела стверджують, що відставку можуть розглянути лише взимку, коли закінчиться перша половина сезону і у нового тренера буде достатньо часу для підготовки команди перед весняною частиною чемпіонату.
При цьому команда має за Шовковського показати незадовільні результати в УПЛ, а не Лізі конференцій.
Шовковський очолює "Динамо" з грудня 2023 року і минулого сезону привів клуб до чемпіонського титулу, але у тренера дуже незадовільні результати у єврокубках.
Нагадаємо, як та чому президент київського "Динамо" Ігор Суркіс вирішив звільнити Артема Кравця та Євгена Хачеріді.
Раніше СБУ провела обшуки у помічника головного тренера збірної України U-21 з футболу.
Читайте Новини.LIVE!