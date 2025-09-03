Видео
Главная Спорт Стало известно, на какую дату планируют увольнение Шовковского

Стало известно, на какую дату планируют увольнение Шовковского

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 07:31
Шовковский может потерять должность тренера Динамо — что известно
Александр Шовковский. Фото: "Динамо" Киев

В киевском "Динамо" не отказались от идеи увольнения главного тренера Александра Шовковского. Однако они не готовы этого делать сразу.

О периоде, когда могут уволить Шовковского, сообщили в эфире "ТаТоТаке".

Сколько времени осталось у Шовковского

По информации источника, руководство киевского "Динамо" было недовольно поражениями от "Пафоса" и "Маккаби" Тель-Авив, но на данный момент не рассматривает возможность отставки главного тренера.

Источники утверждают, что отставку могут рассмотреть лишь зимой, когда закончится первая половина сезона и у нового тренера будет достаточно времени для подготовки команды перед весенней частью чемпионата.

При этом команда должна при Шовковском показать неудовлетворительные результаты в УПЛ, а не Лиге конференций.

Шовковский возглавляет "Динамо" с декабря 2023 года и в прошлом сезоне привел клуб к чемпионскому титулу, но у тренера очень неудовлетворительные результаты в еврокубках.

Напомним, как и почему президент киевского "Динамо" Игорь Суркис решил уволить Артема Кравца и Евгения Хачериди.

Ранее СБУ провела обыски у помощника главного тренера сборной Украины U-21 по футболу.

Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
