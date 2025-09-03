Шовковский может потерять должность тренера Динамо — что известно

Стало известно, на какую дату планируют увольнение Шовковского
В киевском "Динамо" не отказались от идеи увольнения главного тренера Александра Шовковского. Однако они не готовы этого делать сразу.
О периоде, когда могут уволить Шовковского, сообщили в эфире "ТаТоТаке".
Сколько времени осталось у Шовковского
По информации источника, руководство киевского "Динамо" было недовольно поражениями от "Пафоса" и "Маккаби" Тель-Авив, но на данный момент не рассматривает возможность отставки главного тренера.
Источники утверждают, что отставку могут рассмотреть лишь зимой, когда закончится первая половина сезона и у нового тренера будет достаточно времени для подготовки команды перед весенней частью чемпионата.
При этом команда должна при Шовковском показать неудовлетворительные результаты в УПЛ, а не Лиге конференций.
Шовковский возглавляет "Динамо" с декабря 2023 года и в прошлом сезоне привел клуб к чемпионскому титулу, но у тренера очень неудовлетворительные результаты в еврокубках.
