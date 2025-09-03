Суркіс упустив шанс підписати гравця збірної України

Динамо упустило шанс підписати футболіста збірної України
Захисник молодіжної збірної України Ілля Крупський, який виступає за харківський "Металіст 1925", зізнався, що міг стати гравцем київського "Динамо".
За словами футболіста, переговори перебували на фінальній стадії, але в останній момент угода зірвалася, повідомляє Sportarena.
Ілля Крупський розповів, що пропозиція надійшла в момент, коли він перебував на зборі в Ризі. Агент повідомив про готовність столичного клубу підписати контракт, і сам гравець уже дав згоду. Однак домовленість так і не була оформлена у зв'язку з відсутністю президента Ігоря Суркіса в Україні.
Що відомо про Крупського
Молодий 20-річний футболіст продовжує кар'єру в "Металісті 1925", де в нинішньому сезоні вже зіграв чотири матчі. Харків'яни йдуть шостими в турнірній таблиці УПЛ, маючи сім очок після чотирьох турів.
Крупський є вихованцем луцького футболу, у різний час встиг пограти за "Волинь", польську "Ягеллонію" та повернувся в Україну. Молодий захисник входить до складу молодіжної збірної, де вважається одним із перспективних гравців свого покоління.
"Я дійсно був дуже близький до переходу в "Динамо". Переговори велися активно, і для мене це був шанс, який я хотів використати. Але обставини склалися інакше, і я зосередився на тому, щоб рости там, де перебуваю", — заявив Крупський.
Нагадаємо, головного тренера київського "Динамо" Олександра Шовковського може бути звільнено, у клубі вже розглядають такий варіант.
Дівчина форварда іспанської "Жирони" Владислава Ваната зворушливо підтримала футболіста після трансферу з "Динамо".
