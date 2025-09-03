Суркіс упустив шанс підписати гравця збірної України

Ігор Суркіс спостерігає за тренуванням. Фото: пресслужба "Динамо"

Захисник молодіжної збірної України Ілля Крупський, який виступає за харківський "Металіст 1925", зізнався, що міг стати гравцем київського "Динамо".

За словами футболіста, переговори перебували на фінальній стадії, але в останній момент угода зірвалася, повідомляє Sportarena.

Ілля Крупський розповів, що пропозиція надійшла в момент, коли він перебував на зборі в Ризі. Агент повідомив про готовність столичного клубу підписати контракт, і сам гравець уже дав згоду. Однак домовленість так і не була оформлена у зв'язку з відсутністю президента Ігоря Суркіса в Україні.

Ілля Крупський під час матчу. Фото: instagram.com/krupskiy_27/

Що відомо про Крупського

Молодий 20-річний футболіст продовжує кар'єру в "Металісті 1925", де в нинішньому сезоні вже зіграв чотири матчі. Харків'яни йдуть шостими в турнірній таблиці УПЛ, маючи сім очок після чотирьох турів.

Крупський є вихованцем луцького футболу, у різний час встиг пограти за "Волинь", польську "Ягеллонію" та повернувся в Україну. Молодий захисник входить до складу молодіжної збірної, де вважається одним із перспективних гравців свого покоління.

"Я дійсно був дуже близький до переходу в "Динамо". Переговори велися активно, і для мене це був шанс, який я хотів використати. Але обставини склалися інакше, і я зосередився на тому, щоб рости там, де перебуваю", — заявив Крупський.

