Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Динамо упустило шанс подписать футболиста сборной Украины

Динамо упустило шанс подписать футболиста сборной Украины

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 10:13
Суркис упустил шанс подписать игрока сборной Украины
Игорь Суркис наблюдает за тренировкой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Защитник молодежной сборной Украины Илья Крупский, выступающий за харьковский "Металлист 1925", признался, что мог стать игроком киевского "Динамо".

По словам футболиста, переговоры находились на финальной стадии, но в последний момент сделка сорвалась, сообщает Sportarena.

Реклама
Читайте также:

Илья Крупский рассказал, что предложение поступило в момент, когда он находился на сборе в Риге. Агент сообщил о готовности столичного клуба подписать контракт, и сам игрок уже дал согласие. Однако договоренность так и не была оформлена в связи с отсутствием президента Игоря Суркиса в Украине.

Илья Крупский
Илья Крупский во время матча. Фото: instagram.com/krupskiy_27/

Что известно о Крупском

Молодой 20-летний футболист продолжает карьеру в "Металлисте 1925", где в нынешнем сезоне уже сыграл четыре матча. Харковчане идут шестыми в турнирной таблице УПЛ, имея семь очков после четырех туров.

Крупский является воспитанником луцкого футбола, в разное время успел поиграть за "Волынь", польскую "Ягеллонию" и вернулся в Украину. Молодой защитник входит в состав молодежной сборной, где считается одним из перспективных игроков своего поколения.

"Я действительно был очень близок к переходу в "Динамо". Переговоры велись активно, и для меня это был шанс, который я хотел использовать. Но обстоятельства сложились иначе, и я сосредоточился на том, чтобы расти там, где нахожусь", — заявил Крупский.

Напомним, главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский может быть уволен, в клубе уже рассматривают такой вариант. 

Девушка форварда испанской "Жироны" Владислава Ваната трогательно поддержала футболиста после трансфера из "Динамо". 

футбол Динамо Футбол трансферы Игорь Суркис ФК Металлист 1925 Илья Крупский
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации