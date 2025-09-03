Суркис упустил шанс подписать игрока сборной Украины

Динамо упустило шанс подписать футболиста сборной Украины
Защитник молодежной сборной Украины Илья Крупский, выступающий за харьковский "Металлист 1925", признался, что мог стать игроком киевского "Динамо".
По словам футболиста, переговоры находились на финальной стадии, но в последний момент сделка сорвалась, сообщает Sportarena.
Илья Крупский рассказал, что предложение поступило в момент, когда он находился на сборе в Риге. Агент сообщил о готовности столичного клуба подписать контракт, и сам игрок уже дал согласие. Однако договоренность так и не была оформлена в связи с отсутствием президента Игоря Суркиса в Украине.
Что известно о Крупском
Молодой 20-летний футболист продолжает карьеру в "Металлисте 1925", где в нынешнем сезоне уже сыграл четыре матча. Харковчане идут шестыми в турнирной таблице УПЛ, имея семь очков после четырех туров.
Крупский является воспитанником луцкого футбола, в разное время успел поиграть за "Волынь", польскую "Ягеллонию" и вернулся в Украину. Молодой защитник входит в состав молодежной сборной, где считается одним из перспективных игроков своего поколения.
"Я действительно был очень близок к переходу в "Динамо". Переговоры велись активно, и для меня это был шанс, который я хотел использовать. Но обстоятельства сложились иначе, и я сосредоточился на том, чтобы расти там, где нахожусь", — заявил Крупский.
