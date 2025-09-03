Суркис упустил шанс подписать игрока сборной Украины

Игорь Суркис наблюдает за тренировкой. Фото: пресс-служба "Динамо"

Защитник молодежной сборной Украины Илья Крупский, выступающий за харьковский "Металлист 1925", признался, что мог стать игроком киевского "Динамо".

По словам футболиста, переговоры находились на финальной стадии, но в последний момент сделка сорвалась, сообщает Sportarena.

Илья Крупский рассказал, что предложение поступило в момент, когда он находился на сборе в Риге. Агент сообщил о готовности столичного клуба подписать контракт, и сам игрок уже дал согласие. Однако договоренность так и не была оформлена в связи с отсутствием президента Игоря Суркиса в Украине.

Илья Крупский во время матча. Фото: instagram.com/krupskiy_27/

Что известно о Крупском

Молодой 20-летний футболист продолжает карьеру в "Металлисте 1925", где в нынешнем сезоне уже сыграл четыре матча. Харковчане идут шестыми в турнирной таблице УПЛ, имея семь очков после четырех туров.

Крупский является воспитанником луцкого футбола, в разное время успел поиграть за "Волынь", польскую "Ягеллонию" и вернулся в Украину. Молодой защитник входит в состав молодежной сборной, где считается одним из перспективных игроков своего поколения.

"Я действительно был очень близок к переходу в "Динамо". Переговоры велись активно, и для меня это был шанс, который я хотел использовать. Но обстоятельства сложились иначе, и я сосредоточился на том, чтобы расти там, где нахожусь", — заявил Крупский.

