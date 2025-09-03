Видео
Главная Спорт К Ванату в Жирону приехала его любимая девушка

К Ванату в Жирону приехала его любимая девушка

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 08:26
Ванат будет в Испании со своей девушкой — как она выглядит
Владислав Ванат. Фото: кадр из видео

Форвард сборной Украины Владислав Ванат в конце прошлой недели подписал контракт с испанской "Жироной". Футболист попробует свои силы в европейском чемпионате.

К Владиславу из Киева уже приехала его девушка Милана Кухилава, о чем она сообщила в Instagram.

Владислав Ванат и Милана Кухилава. Фото: instagram.com/milana.kuhilava

Ванат не будет в Испании одиноким

Кухилава, возлюбленная нападающего "Жироны", опубликовала романтическое фото с футболистом, которое стало, вероятно, стало первым снимком пары, сделанным в Каталонии.

Отметим, что пара не скрывает свои отношения и все чаще появляется вместе.

Девушка Владислава Ваната
Милана Кухилава. Фото: instagram.com/milana.kuhilava

Милана приехала в Испанию, чтобы поддержать Ваната в его новом карьерном этапе, где он должен преодолеть серьезные вызовы в составе испанского клуба.

Сейчас же Ванат находится в сборной Украины, с которой готовится к матчу с Францией в квалификации на чемпионат мира-2026.

Напомним, сотрудники СБУ провели обыски у помощника главного тренера молодежной сборной Украины по футболу - источники заявили об уголовном деле.

Также стало известно, что в "Динамо" знают, когда уволят Александра Шовковского.

футбол Владислав Ванат Жирона украинские легионеры (футбол) жены футболистов
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
