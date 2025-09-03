Ванат будет в Испании со своей девушкой — как она выглядит

Владислав Ванат. Фото: кадр из видео

Форвард сборной Украины Владислав Ванат в конце прошлой недели подписал контракт с испанской "Жироной". Футболист попробует свои силы в европейском чемпионате.

К Владиславу из Киева уже приехала его девушка Милана Кухилава, о чем она сообщила в Instagram.

Владислав Ванат и Милана Кухилава. Фото: instagram.com/milana.kuhilava

Ванат не будет в Испании одиноким

Кухилава, возлюбленная нападающего "Жироны", опубликовала романтическое фото с футболистом, которое стало, вероятно, стало первым снимком пары, сделанным в Каталонии.

Отметим, что пара не скрывает свои отношения и все чаще появляется вместе.

Милана Кухилава. Фото: instagram.com/milana.kuhilava

Милана приехала в Испанию, чтобы поддержать Ваната в его новом карьерном этапе, где он должен преодолеть серьезные вызовы в составе испанского клуба.

Сейчас же Ванат находится в сборной Украины, с которой готовится к матчу с Францией в квалификации на чемпионат мира-2026.

