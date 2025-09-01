Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Официально объявлено о переходе Ваната в испанский клуб

Официально объявлено о переходе Ваната в испанский клуб

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 16:00
Ванат перешел из Динамо в Жирону к Цыганкову
Владислав Ванат. Фото: "Жирона"

Киевское "Динамо" потеряло своего основного нападающего Владислава Ваната. При этом, клуб получил за игрока серьезное вознаграждение.

О трансфере на своих ресурсах сообщила "Жирона".

Реклама
Читайте также:

Ванат получил шанс в чемпионате Испании

Известно, что Ванат подписал с клубом пятилетний контракт до 30 июня 2030 года.

В новом клубе Владислав получил 19-й номер на игровой футболке.

Также известно, что "Жирона" заплатила за украинского бомбардира клаусулу в размере 20 млн евро.

Владислав Ванат
Владислав Ванат. Фото: "Жирона"

Сначала испанцы рассматривали возможность более дешевого трансфера, но с процентами от перепродажи для "Динамо". Однако, они отказались от этого, помня, что такой пункт в контракте может дорого стоить клубу, если игрок выстрелит и будет перепродан за более 40 млн евро.

Ванат, который является воспитанником "Динамо", за основную команду сыграл 119 матчей, где забил 51 гол и сделал 24 ассиста.

Напомним, матч Украина — Франция можно посмотреть в прямом эфире.

Киевское "Динамо" хотят покинуть несколько важных футболистов, которые также играют в сборной Украины.

футбол Динамо Футбол трансферы Владислав Ванат Жирона
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации