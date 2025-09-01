Ванат перешел из Динамо в Жирону к Цыганкову

Владислав Ванат. Фото: "Жирона"

Киевское "Динамо" потеряло своего основного нападающего Владислава Ваната. При этом, клуб получил за игрока серьезное вознаграждение.

О трансфере на своих ресурсах сообщила "Жирона".

😏🇺🇦 Un més a la col-lecció pic.twitter.com/FAWWWcGAy5C - Girona FC (@GironaFC) 1 сентября 2025 года

Ванат получил шанс в чемпионате Испании

Известно, что Ванат подписал с клубом пятилетний контракт до 30 июня 2030 года.

В новом клубе Владислав получил 19-й номер на игровой футболке.

Также известно, что "Жирона" заплатила за украинского бомбардира клаусулу в размере 20 млн евро.

Владислав Ванат. Фото: "Жирона"

Сначала испанцы рассматривали возможность более дешевого трансфера, но с процентами от перепродажи для "Динамо". Однако, они отказались от этого, помня, что такой пункт в контракте может дорого стоить клубу, если игрок выстрелит и будет перепродан за более 40 млн евро.

Ванат, который является воспитанником "Динамо", за основную команду сыграл 119 матчей, где забил 51 гол и сделал 24 ассиста.

