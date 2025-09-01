Відео
Головна Спорт Офіційно оголошено про перехід Ваната в іспанський клуб

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 16:00
Ванат перейшов з Динамо в Жирону до Циганкова
Владислав Ванат. Фото: "Жирона"

Київське "Динамо" втратило свого основного нападника Владислава Ваната. При цьому, клуб отримав за гравця серйозну винагороду.

Про трансфер на своїх ресурсах повідомила "Жирона".

Читайте також:

Ванат отримав шанс в чемпіонаті Іспанії

Наразі відомо, що Ванат підписав з клубом п’ятирічний контракт до 30 червня 2030 року.

В новому клубі Владислав отримав 19-й номер на ігровій футболіці.

Також відомо, що "Жирона" заплатила за українського бомбардира клаусулу в розмірі 20 млн євро.

Владислав Ванат
Владислав Ванат. Фото: "Жирона"

Спершу іспанці розглядали можливість більш дешевого трансферу, але з відсотками від перепродажу для "Динамо". Однак, вони відмовились від цього, пам’ятаючи, що такий пункт в контракті може дорого коштувати клубу, якщо гравець вистрелить та буде перепроданий за понад 40 млн євро.

Ванат, який є вихованцем "Динамо", за основну команду зіграв 119 матчів, де забив 51 гол та зробив 24 асисти.

Нагадаємо, матч Україна — Франція можна переглянути у прямому ефірі.

Київське "Динамо" хочуть покинути декілька важливих футболістів, які також грають у збірній України.

футбол Динамо Футбол трансфери Владислав Ванат Жирона
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
