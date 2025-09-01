Ванат перейшов з Динамо в Жирону до Циганкова

Владислав Ванат. Фото: "Жирона"

Київське "Динамо" втратило свого основного нападника Владислава Ваната. При цьому, клуб отримав за гравця серйозну винагороду.

Про трансфер на своїх ресурсах повідомила "Жирона".

😏🇺🇦 Un més a la col·lecció pic.twitter.com/FAWWcGAy5C — Girona FC (@GironaFC) September 1, 2025

Ванат отримав шанс в чемпіонаті Іспанії

Наразі відомо, що Ванат підписав з клубом п’ятирічний контракт до 30 червня 2030 року.

В новому клубі Владислав отримав 19-й номер на ігровій футболіці.

Також відомо, що "Жирона" заплатила за українського бомбардира клаусулу в розмірі 20 млн євро.

Спершу іспанці розглядали можливість більш дешевого трансферу, але з відсотками від перепродажу для "Динамо". Однак, вони відмовились від цього, пам’ятаючи, що такий пункт в контракті може дорого коштувати клубу, якщо гравець вистрелить та буде перепроданий за понад 40 млн євро.

Ванат, який є вихованцем "Динамо", за основну команду зіграв 119 матчів, де забив 51 гол та зробив 24 асисти.

