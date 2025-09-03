Відео
Головна Спорт До Ваната в Жирону приїхала його кохана дівчина

До Ваната в Жирону приїхала його кохана дівчина

Ua ru
Дата публікації: 3 вересня 2025 08:26
Ванат отримав підтримку від коханої після переходу в Жирону
Владислав Ванат. Фото: кадр з відео

Форвард збірної України Владислав Ванат наприкінці минулого тижня підписав контракт з іспанською "Жироною". Футболіст спробує свої сили у європейському чемпіонаті.

До Владислава із Києва вже приїхала його дівчина Мілана Кухілава, про що вона повідомила в Instagram.

Читайте також:
Владислав Ванат с девушкой
Владислав Ванат та Мілана Кухілава. Фото: instagram.com/milana.kuhilava

Ванат не буде в Іспанії самотнім

Кухілава, кохана нападника "Жирони", опублікувала романтичне фото з футболістом, яке стало, ймовірно, стало першим знімком пари, зробленим у Каталонії.

Зазначимо, що пара не приховує свої тосунки та дедалі частіше з’являється разом.

Девушка Владислава Ваната
Мілана Кухілава. Фото: instagram.com/milana.kuhilava

Мілана приїхала до Іспанії, щоб підтримати Ваната в його новому кар’єрному етапі, де він має подолати серйозні виклики в складі іспанського клубу.

Наразі ж Ванат знаходиться в збірній України, з якою готується до матчу з Францією у кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

Нагадаємо, співробітники СБУ провели обшуки у помічника головного тренера молодіжної збірної України з футболу — джерела заявили про кримінальну справу.

Також стало відомо, що у "Динамо" знають, коли звільнять Олександра Шовковського.

футбол Владислав Ванат Жирона українські легіонери (футбол) дружини футболістів
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
