Ванат отримав підтримку від коханої після переходу в Жирону

Владислав Ванат. Фото: кадр з відео

Форвард збірної України Владислав Ванат наприкінці минулого тижня підписав контракт з іспанською "Жироною". Футболіст спробує свої сили у європейському чемпіонаті.

До Владислава із Києва вже приїхала його дівчина Мілана Кухілава, про що вона повідомила в Instagram.

Владислав Ванат та Мілана Кухілава. Фото: instagram.com/milana.kuhilava

Ванат не буде в Іспанії самотнім

Кухілава, кохана нападника "Жирони", опублікувала романтичне фото з футболістом, яке стало, ймовірно, стало першим знімком пари, зробленим у Каталонії.

Зазначимо, що пара не приховує свої тосунки та дедалі частіше з’являється разом.

Мілана Кухілава. Фото: instagram.com/milana.kuhilava

Мілана приїхала до Іспанії, щоб підтримати Ваната в його новому кар’єрному етапі, де він має подолати серйозні виклики в складі іспанського клубу.

Наразі ж Ванат знаходиться в збірній України, з якою готується до матчу з Францією у кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

