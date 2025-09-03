Если Реброва уволят в сентябре, то у УАФ может быть три кандидатуры

Реброва могут уволить уже в сентябре — кто его заменит
Сборная Украины по футболу в сентябре вернулась к тренировкам под руководством Сергея Реброва. Команду ждут матчи против Франции и Азербайджана в квалификации на чемпионат мира-2026.
Интересно, что в результате неудачных матчей УАФ может уволить главного тренера Реброва. Место под наставником команды начало шататься еще в прошлом году, но ему доверились поскольку целью номер один было попадание на ЧМ-2026, квалификация которого тогда еще не началась.
Если смотреть на прошлые результаты команды, то ожидаются сложные матчи, неудачное выступление в которых может стоить тренеру его места работы.
Кто может заменить Реброва в сборной Украины
Сборная Украины под руководством Реброва пока не имеет синергии, которая была у команды Шевченко, но они и не пытаются этого достичь. Главный тренер пытается делать национальную команду, как клуб, что сразу является большой ошибкой, потому что результата можно ждать очень долго.
Если в УАФ хотят продолжить путь Реброва, то его должен заменить тренер команды U-19 Унаи Мельгоса. Представитель баскской школы футбола уже доказывал свои умения в молодежных командах и он не настолько зажат как многие украинские тренеры.
Минусом Унаи является отсутствие опыта работы главным тренером со взрослыми командами и провал на чемпионате Европы U-21. К сожалению для испанца, футбол — это не только тактика, но и эмоция.
Другой вариант — приглашение Юрия Вернидуба, известного украинского тренера с богатым опытом, но который летом ушел из "Кривбасса".
Вернидуб прославился работой с "Зарей", "Шерифом" и "Кривбассом". Этот специалист упростит игру, но даст эмоцию, дисциплину, которые в футболе сборных обычно важнее тактики.
Плюсом Вернидуба, в отличие от Реброва, является желание приглашать игроков не только из зарубежных лиг, "Шахтера", "Динамо" и "Полесья". Он готов рисковать и сделать национальную команду открытой для всех. Минус этого специалиста — отсутствие опыта со сборными.
Также рассматриваем Андреа Мальдеру — итальянского тактика, известного аналитическим подходом, который был одним из создателей команды Шевченко.
Его кандидатура уже обсуждалась еще до Реброва, но недостаток тренерского опыта с топ-командами вызывает сомнения. Выбор будет зависеть от результатов ближайших матчей, ведь неудача против Франции или Азербайджана может подорвать доверие к Реброву. Пока это лишь предположение, но будущее тренерского штаба остается открытым.
Шевченко будет очень просто договориться с Андреа, но тогда футбол команды станет еще умнее и нужно будет строить новую сборную, а о планах на ЧМ-2026 можно забыть.
Напомним, у руководства киевского "Динамо" не исключают отставки главного тренера Александра Шовковского.
Владислав Ванат в Испании будет жить со своей девушкой — кто она такая.
Президент "Динамо" Игорь Суркис мог подписать в команду футболиста, который стал игроком национальной сборной.
Читайте Новини.LIVE!