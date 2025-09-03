Видео
Главная Спорт Реброва могут уволить уже в сентябре — кто его заменит

Реброва могут уволить уже в сентябре — кто его заменит

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 19:26
Если Реброва уволят в сентябре, то у УАФ может быть три кандидатуры
Сергей Ребров. Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу в сентябре вернулась к тренировкам под руководством Сергея Реброва. Команду ждут матчи против Франции и Азербайджана в квалификации на чемпионат мира-2026.

Интересно, что в результате неудачных матчей УАФ может уволить главного тренера Реброва. Место под наставником команды начало шататься еще в прошлом году, но ему доверились поскольку целью номер один было попадание на ЧМ-2026, квалификация которого тогда еще не началась.

Сергей Ребров
Сергей Ребров на тренировке. Фото: УАФ

Если смотреть на прошлые результаты команды, то ожидаются сложные матчи, неудачное выступление в которых может стоить тренеру его места работы.

Кто может заменить Реброва в сборной Украины

Сборная Украины под руководством Реброва пока не имеет синергии, которая была у команды Шевченко, но они и не пытаются этого достичь. Главный тренер пытается делать национальную команду, как клуб, что сразу является большой ошибкой, потому что результата можно ждать очень долго.

Если в УАФ хотят продолжить путь Реброва, то его должен заменить тренер команды U-19 Унаи Мельгоса. Представитель баскской школы футбола уже доказывал свои умения в молодежных командах и он не настолько зажат как многие украинские тренеры.

Унаи Мельгоса
Унаи Мельгоса. Фото: УАФ

Минусом Унаи является отсутствие опыта работы главным тренером со взрослыми командами и провал на чемпионате Европы U-21. К сожалению для испанца, футбол — это не только тактика, но и эмоция.

Другой вариант — приглашение Юрия Вернидуба, известного украинского тренера с богатым опытом, но который летом ушел из "Кривбасса".

Вернидуб прославился работой с "Зарей", "Шерифом" и "Кривбассом". Этот специалист упростит игру, но даст эмоцию, дисциплину, которые в футболе сборных обычно важнее тактики.

Юрий Вернидуб
Юрий Вернидуб. Фото: "Кривбасс"

Плюсом Вернидуба, в отличие от Реброва, является желание приглашать игроков не только из зарубежных лиг, "Шахтера", "Динамо" и "Полесья". Он готов рисковать и сделать национальную команду открытой для всех. Минус этого специалиста — отсутствие опыта со сборными.

Также рассматриваем Андреа Мальдеру — итальянского тактика, известного аналитическим подходом, который был одним из создателей команды Шевченко.

Андреа Мальдера
Андрей Шевченко и Андреа Мальдера. Фото: УАФ

Его кандидатура уже обсуждалась еще до Реброва, но недостаток тренерского опыта с топ-командами вызывает сомнения. Выбор будет зависеть от результатов ближайших матчей, ведь неудача против Франции или Азербайджана может подорвать доверие к Реброву. Пока это лишь предположение, но будущее тренерского штаба остается открытым.

Шевченко будет очень просто договориться с Андреа, но тогда футбол команды станет еще умнее и нужно будет строить новую сборную, а о планах на ЧМ-2026 можно забыть.

Напомним, у руководства киевского "Динамо" не исключают отставки главного тренера Александра Шовковского.

Владислав Ванат в Испании будет жить со своей девушкой — кто она такая.

Президент "Динамо" Игорь Суркис мог подписать в команду футболиста, который стал игроком национальной сборной.

футбол Сборная Украины по футболу увольнение Сергей Ребров УАФ
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
