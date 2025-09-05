Видео
Главная Спорт Месси трогательно попрощался с болельщиками сборной Аргентины

Месси трогательно попрощался с болельщиками сборной Аргентины

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 10:11
Лионель Месси расплакался перед прощальным матчем
Лионель Месси во время матча. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

Легендарный Лионель Месси официально объявил о завершении домашних выступлений за национальную команду. Это произошло после матча квалификации к чемпионату мира-2026 против Венесуэлы, который стал для капитана особенным. 

Месси оформил дубль в этой игре, сообщает портал Новини.LIVE. 

Читайте также:

Перед выходом на поле внимание было приковано именно к Месси: звезда сборной не сдерживал эмоций и заплакал еще до стартового свистка. На трибунах появился баннер с надписью "Спасибо за все, капитан", а в Буэнос-Айресе собрались его близкие и друзья. 

Лионель Месси
Лионель Месси забивает гол. Фото: Reuters/Agustin Marcarian

Будущее Месси 

Аргентина уже обеспечила себе участие в ЧМ-2026, поэтому результат игры не имел решающего значения. Месси подтвердил, что против Эквадора он уже не сыграет, а встреча с Венесуэлой стала последней домашней в его карьере за сборную.

"Возможность завершить путь таким образом — это все, о чем я мечтал. Для меня это огромная честь и счастье. Я благодарен каждому, кто поддерживал меня все эти годы. Этот день навсегда останется в моем сердце", — признался Месси после матча.  

Лионель Месси
Лионель Месси с сыновьями. Фото: Reuters/Rodrigo Valle

Помимо футбола, Лионель Месси известен как заботливый семьянин. Он женат на Антонелле Рокуццо, с которой знаком еще с детства. У пары трое сыновей: Тиаго (2012), Матео (2015) и Чиро (2018). Семья часто поддерживает футболиста на матчах сборной, а сам Месси неоднократно подчеркивал, что именно жена и дети придают ему силы и вдохновение. 

Напомним, девушка нового лидера "Барселоны" Ламина Ямаля неожиданно ушла от футболиста к игроку мадридского "Реала". 

В сборной Украины может произойти тренерская отставка в случае неудачного выступления команды в отборе на Кубок Мира.

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
