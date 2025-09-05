Ямала бросила девушка — она могла изменить ему с игроком Реала

Ники Николь. Фото: instagram.com/nicki.nicole

У юного футболиста каталонской "Барселоны" Ламина Ямала снова проблемы на личном фронте. Его отношения с новой девушкой длились всего несколько недель.

Затем девушка бросила Ямала и ушла к идеологическому врагу — игроку "Реала", сообщил портал DefensaCentral.

Ники Николь и Ламин Ямал. Фото: DefensaCentral

Ямала заменили на игрока "Реала"

Ямал расстался с аргентинской рэп-исполнительницей Ники Николь. Источники утверждают, что девушка покинула Ламина, поскольку влюбилась в талантливого аргентинского игрока "Реала" Франко Мастантуоно.

Николь любит футболистов, поскольку ранее ей приписывали роман со звездой "Челси" и сборной Аргентины Энцо Фернандесом.

Также интересно, что отношения Ямаля и Николь продолжались всего 13 дней после официального подтверждения. Они сошлись 25 августа, когда девушка праздновала 25-летие.

Франко Мастантуоно. Фото: instagram.com/franco.mastantuono

Через 13 дней Ямал удалил совместные фото из соцсетей и сменил аватарку на черный фон.

Источники в "Барселоне" сообщили, что Ламин был расстроен из-за решения Николь. Не добавил ему позитива и тот факт, что она сразу появилась на публике с Мастантуоно. Источники считают, что Николь могла начать отношения с игроком "Реала" еще до разрыва с Ламином.

