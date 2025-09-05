Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Девушка покинула Ламина Ямала ради игрока Реала

Девушка покинула Ламина Ямала ради игрока Реала

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 08:20
Ямала бросила девушка — она могла изменить ему с игроком Реала
Ники Николь. Фото: instagram.com/nicki.nicole

У юного футболиста каталонской "Барселоны" Ламина Ямала снова проблемы на личном фронте. Его отношения с новой девушкой длились всего несколько недель.

Затем девушка бросила Ямала и ушла к идеологическому врагу — игроку "Реала", сообщил портал DefensaCentral.

Реклама
Читайте также:
Девушка Ламина Ямала
Ники Николь и Ламин Ямал. Фото: DefensaCentral

Ямала заменили на игрока "Реала"

Ямал расстался с аргентинской рэп-исполнительницей Ники Николь. Источники утверждают, что девушка покинула Ламина, поскольку влюбилась в талантливого аргентинского игрока "Реала" Франко Мастантуоно.

Николь любит футболистов, поскольку ранее ей приписывали роман со звездой "Челси" и сборной Аргентины Энцо Фернандесом.

Также интересно, что отношения Ямаля и Николь продолжались всего 13 дней после официального подтверждения. Они сошлись 25 августа, когда девушка праздновала 25-летие.

Девушка Ламина Ямала
Франко Мастантуоно. Фото: instagram.com/franco.mastantuono

Через 13 дней Ямал удалил совместные фото из соцсетей и сменил аватарку на черный фон.

Источники в "Барселоне" сообщили, что Ламин был расстроен из-за решения Николь. Не добавил ему позитива и тот факт, что она сразу появилась на публике с Мастантуоно. Источники считают, что Николь могла начать отношения с игроком "Реала" еще до разрыва с Ламином.

Напомним, главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров может уйти с должности, если проиграет Франции и Азербайджану.

В киевском "Динамо" не планируют увольнять Александра Шовковского до декабря.

Силовики провели обыск дома у тренера сборной Украины U-21.

Реал Мадрид Барселона жены футболистов Ламин Ямал отношения
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации