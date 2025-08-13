Ламин Ямал из Барселоны начал роман с аргентинской певицей Ники Николь

Девушка Ламина Ямала Ники Николь сидит по центру. Фото: кадр из видео clarin.com

Звезда "Барселоны" Ламин Ямал, которому всего 18 лет, нашел новую девушку. Для футболиста это уже третьи отношения за последний год.

Новой избранницей юного футболиста стала аргентинская певица Ники Николь, сообщил портал clarin.com.

Реклама

Читайте также:

Ники Николь. Фото: instagram.com/nicki.nicole

Новые отношения Ламина Ямала

Пара не объявляла свои отношения, но в сеть попало видео с дня рождения Ламина, где он танцевал с Николь.

После танца с Ламином Ники посетила матч Кубка Гампера в футболке "Барселоны" и получила персонализированную рубашку от президента каталонцев Жоана Лапорты.

Николь получила футболку от Лапорты. Фото: кадр из видео clarin.com

Журналисты затем заметили пару на пляжной дискотеке, где они поцеловались.

Также все узнали, что фото Николь есть на обоях на телефоне Ямала и тогда все убедились в том, что их отношения реальны.

Ранее Ямала связывали с разными девушками из Испании и Италии. Даже в сети обсуждали возможные отношения Ямала с более старшей моделью OnlyFans, но, кроме разговоров и некоторых совпадений по геолокации, доказательств этому было мало.

Напомним, Ярослава Магучих и еще две украинские прыгуньи в высоту выступят на этапе ДЛ в Польше.

Боксер Александр Усик сейчас испытывает притеснения от организации WBO.

Британский супертяжеловес Мозес Итаума не может драться против Усика — так считает Рой Джонс-младший.

Киевский "Локомотив" устроил скандал, поскольку "Шахтер" переманил их тренера.