Объявлены все 30 номинантов на Золотой мяч-2025 — кто фаворит

Четверо футболистов Барселоны попали в номинацию на Золотой мяч
По итогам голосований определились все 30 претендентов на "Золотой мяч-2025". В прошлом году выиграл испанец Родри из "Манчестер Сити", но прошлый сезон он почти весь пропустил из-за травм и не может защитить свой титул.
В голосование за "Золотой мяч" попали девять игроков "ПСЖ" и четыре представителя "Барселоны".
Претенденты на "Золотой мяч"
Фаворитами на награду сейчас являются лидер "ПСЖ" Усман Дембеле и игроки "Барселоны" Ламин Ямал и Рафинья. Из других претендентов в прошлом сезоне мало игроков себя проявили на том же уровне. Можно отметить лишь вратаря парижан Джанлуиджи Доннаруму, который выиграл для клуба плей-офф Лиги чемпионов, но вклад голкиперов часто преуменьшают.
Отметим, что победитель будет объявлен 22 сентября в Париже.
На Золотой мяч номинированы:
- Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ")
- Усман Дембеле ("ПСЖ")
- Джуд Беллингем ("Реал")
- Дезире Дуэ ("ПСЖ")
- Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")
- Виктор Дёкереш ("Спортинг"/"Арсенал")
- Ашраф Хакими ("ПСЖ")
- Гарри Кейн ("Бавария")
- Хвича Кварацхелия ("ПСЖ")
- Роберт Левандовски ("Барселона")
- Алексис Маккалистер ("Ливерпуль")
- Лаутаро Мартинес ("Интер")
- Скотт Мактоминей ("Наполи")
- Килиан Мбаппе ("Реал")
- Нуну Мендеш ("ПСЖ")
- Жоау Невеш ("ПСЖ")
- Педри ("Барселона")
- Коул Палмер ("Челси")
- Майкл Олисе ("Бавария")
- Рафинья Диас ("Барселона")
- Деклан Райс ("Арсенал")
- Фабиан Руис ("ПСЖ")
- Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")
- Винисиус Жуниор ("Реал")
- Мохамед Салах ("Ливерпуль")
- Флориан Вирц ("Байер"/"Ливерпуль")
- Витинья ("ПСЖ")
- Ламин Ямал ("Барселона")
- Дензел Дюмфрис ("Интер")
- Серу Гирасси ("Боруссия Дортмунд")
Напомним, Ямал также будет номинирован на титул лучшего молодого футболиста. Сейчас он является единоличным фаворитом.
Прошлогоднего финалиста голосования Артема Довбика назвали позором "Ромы".
Читайте Новини.LIVE!