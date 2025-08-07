Объявлены все 30 номинантов на Золотой мяч-2025 — кто фаворит

Ламин Ямал и другие игроки "Барселоны". Фото: Reuters

По итогам голосований определились все 30 претендентов на "Золотой мяч-2025". В прошлом году выиграл испанец Родри из "Манчестер Сити", но прошлый сезон он почти весь пропустил из-за травм и не может защитить свой титул.

В голосование за "Золотой мяч" попали девять игроков "ПСЖ" и четыре представителя "Барселоны".

Усман Дембеле. Фото: Reuters

Претенденты на "Золотой мяч"

Фаворитами на награду сейчас являются лидер "ПСЖ" Усман Дембеле и игроки "Барселоны" Ламин Ямал и Рафинья. Из других претендентов в прошлом сезоне мало игроков себя проявили на том же уровне. Можно отметить лишь вратаря парижан Джанлуиджи Доннаруму, который выиграл для клуба плей-офф Лиги чемпионов, но вклад голкиперов часто преуменьшают.

Отметим, что победитель будет объявлен 22 сентября в Париже.

На Золотой мяч номинированы:

Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ")

Усман Дембеле ("ПСЖ")

Джуд Беллингем ("Реал")

Дезире Дуэ ("ПСЖ")

Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")

Виктор Дёкереш ("Спортинг"/"Арсенал")

Ашраф Хакими ("ПСЖ")

Гарри Кейн ("Бавария")

Хвича Кварацхелия ("ПСЖ")

Роберт Левандовски ("Барселона")

Алексис Маккалистер ("Ливерпуль")

Лаутаро Мартинес ("Интер")

Скотт Мактоминей ("Наполи")

Килиан Мбаппе ("Реал")

Нуну Мендеш ("ПСЖ")

Жоау Невеш ("ПСЖ")

Педри ("Барселона")

Коул Палмер ("Челси")

Майкл Олисе ("Бавария")

Рафинья Диас ("Барселона")

Деклан Райс ("Арсенал")

Фабиан Руис ("ПСЖ")

Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль")

Винисиус Жуниор ("Реал")

Мохамед Салах ("Ливерпуль")

Флориан Вирц ("Байер"/"Ливерпуль")

Витинья ("ПСЖ")

Ламин Ямал ("Барселона")

Дензел Дюмфрис ("Интер")

Серу Гирасси ("Боруссия Дортмунд")

Напомним, Ямал также будет номинирован на титул лучшего молодого футболиста. Сейчас он является единоличным фаворитом.

Прошлогоднего финалиста голосования Артема Довбика назвали позором "Ромы".