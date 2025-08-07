Видео
Ламин Ямаль претендует на престижную премию от France Football

Ламин Ямаль претендует на престижную премию от France Football

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 16:47
Ямаль и его партнер по Барселоне претендуют на важный приз
Ламин Ямаль атакует трех соперников. Фото: Reuters/Kim Hong-Ji

Стал известен список номинантов на трофей имени Раймона Копа. Это награду лучшему молодому футболисту года по версии France Football.

Среди кандидатов оказалось 10 юных звезд мирового футбола, каждый из которых уже успел заявить о себе на взрослом уровне, сообщает Diario AS.

Читайте также:

В шорт-лист France Football вошли игроки из "Барселоны", "ПСЖ", "Ювентуса", "Бенфики", "Порту", "Арсенала", "Палмейраса", "Лилля" и других топ-клубов. Главным фаворитом считается 16-летний вундеркинд Ламин Ямал – звезда Евро-2024 и новый герой "Барселоны", за которым следит весь футбольный мир.

Дезире Дуэ
Дезире Дуэ на Клубном чемпионате мира. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Кто еще вошел в список France Football

Сильную конкуренцию испанцу могут составить португалец Жоау Невеш, выступающий за "ПСЖ", а также бразильский вингер Эстеван, который вскоре окажется в "Челси". Кроме того, в список попали защитники Пау Кубарси, Дин Хейсен и полузащитник Дезире Дуе — каждый из них провел прорывной сезон.

Ламин Ямаль
Претенденты на трофей Раймона Копа. Фото: кадр из видео

Среди номинантов нет случайных имен. Все они уже на слуху у скаутов, тренеров и болельщиков. Победителя определят журналисты и бывшие лауреаты "Золотого мяча". Объявление ожидается осенью 2025 года в рамках официальной церемонии Ballon d’Or.

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
