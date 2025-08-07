Ямаль та його партнер по Барселоні претендують на важливий приз

Ламін Ямаль атакує трьох суперників. Фото: Reuters/Kim Hong-Ji

Став відомий список номінантів на трофей імені Раймона Копа. Це нагорода найкращому молодому футболісту року за версією France Football.

Серед кандидатів виявилося 10 юних зірок світового футболу, кожен з яких уже встиг заявити про себе на дорослому рівні, повідомляє Diario AS.

До шорт-листа France Football увійшли гравці з "Барселони", "ПСЖ", "Ювентуса", "Бенфіки", "Порту", "Арсеналу", "Палмейраса", "Лілля" та інших топклубів. Головним фаворитом вважається 16-річний вундеркінд Ламін Ямал — зірка Євро-2024 і новий герой "Барселони", за яким стежить весь футбольний світ.

Дезіре Дуе на Клубному чемпіонаті світу. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Хто ще увійшов до списку France Football

Сильну конкуренцію іспанцю можуть скласти португалець Жоау Невеш, який виступає за "ПСЖ", а також бразильський вінгер Естеван, який незабаром опиниться в "Челсі". Окрім того, до списку потрапили захисники Пау Кубарсі, Дін Хейсен та півзахисник Дезіре Дуе — кожен із них провів проривний сезон.

Претенденти на трофей Раймона Копа. Фото: кадр із відео

Серед номінантів немає випадкових імен. Усі вони вже на слуху у скаутів, тренерів і вболівальників. Переможця визначать журналісти та колишні лауреати "Золотого м'яча". Оголошення очікується восени 2025 року в рамках офіційної церемонії Ballon d'Or.

