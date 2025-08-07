Відео
Спорт Ламін Ямаль претендує на престижну премію від France Football

Ламін Ямаль претендує на престижну премію від France Football

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 16:47
Ямаль та його партнер по Барселоні претендують на важливий приз
Ламін Ямаль атакує трьох суперників. Фото: Reuters/Kim Hong-Ji

Став відомий список номінантів на трофей імені Раймона Копа. Це нагорода найкращому молодому футболісту року за версією France Football.

Серед кандидатів виявилося 10 юних зірок світового футболу, кожен з яких уже встиг заявити про себе на дорослому рівні, повідомляє Diario AS.

Читайте також:

До шорт-листа France Football увійшли гравці з "Барселони", "ПСЖ", "Ювентуса", "Бенфіки", "Порту", "Арсеналу", "Палмейраса", "Лілля" та інших топклубів. Головним фаворитом вважається 16-річний вундеркінд Ламін Ямал — зірка Євро-2024 і новий герой "Барселони", за яким стежить весь футбольний світ.

Дезире Дуэ
Дезіре Дуе на Клубному чемпіонаті світу. Фото: Reuters/Hannah Mckay

Хто ще увійшов до списку France Football

Сильну конкуренцію іспанцю можуть скласти португалець Жоау Невеш, який виступає за "ПСЖ", а також бразильський вінгер Естеван, який незабаром опиниться в "Челсі". Окрім того, до списку потрапили захисники Пау Кубарсі, Дін Хейсен та півзахисник Дезіре Дуе — кожен із них провів проривний сезон.

Ламин Ямаль
Претенденти на трофей Раймона Копа. Фото: кадр із відео

Серед номінантів немає випадкових імен. Усі вони вже на слуху у скаутів, тренерів і вболівальників. Переможця визначать журналісти та колишні лауреати "Золотого м'яча". Оголошення очікується восени 2025 року в рамках офіційної церемонії Ballon d'Or.

Нагадаємо, частина футболістів "Полісся" покинуть житомирську команду, на цьому наполягає тренерський штаб.

Йожеф Сабо знайшов головну слабкість київського "Динамо", яка заважає команді досягати успіхів та прогресувати.

Молодий вихованець "Динамо" залишив український клуб та перейшов в одну із зарубіжних команд.

спорт футбол Ламін Ямал Пау Кубарсі Дезіре Дуе
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
