Оголошено всіх 30 номінантів на Золотий м’яч-2025 — хто фаворит

Четверо гравців Барселони потрапили в номінацію на Золотий м'яч
За підсумками голосувань визначились всі 30 претендентів на "Золотий м’яч-2025". Минулого року виграв іспанець Родрі з "Манчестер Сіті", але минулий сезон він майже весь пропустив через травми і не може захистити свій титул.
В голосування за "Золотий м’яч" потрапили дев'ять гравців "ПСЖ" та чотири представники "Барселони".
Претенденти на "Золотий м’яч"
Фаворитами на нагороду наразі є лідер "ПСЖ" Усман Дембеле та гравці "Барселони" Ламін Ямал та Рафінья. З інших претендентів у минулому сезоні мало гравців себе проявили на тому ж рівні. Можна відзначити воротаря парижан Джанлуїджі Доннаруму, який виграв для клубу плей-оф Ліги чемпіонів, але вклад голкіперів часто применшують.
Зазначимо, що переможця буде оголошено 22 вересня в Парижі.
На Золотий м'яч номіновані:
- Джанлуїджі Доннарумма ("ПСЖ")
- Усман Дембеле ("ПСЖ")
- Джуд Беллінгем ("Реал")
- Дезіре Дуе ("ПСЖ")
- Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті")
- Віктор Дьокереш ("Спортінг"/"Арсенал")
- Ашраф Хакімі ("ПСЖ")
- Гаррі Кейн ("Баварія")
- Хвіча Кварацхелія ("ПСЖ")
- Роберт Левандовськи ("Барселона")
- Алексіс Маккалістер ("Ліверпуль")
- Лаутаро Мартінес ("Інтер")
- Скотт Мактоміней ("Наполі")
- Кіліан Мбаппе ("Реал")
- Нуну Мендеш ("ПСЖ")
- Жоау Невеш ("ПСЖ")
- Педрі ("Барселона")
- Коул Палмер ("Челсі")
- Майкл Олісе ("Баварія")
- Рафінья Діас ("Барселона")
- Деклан Райс ("Арсенал")
- Фабіан Руїс ("ПСЖ")
- Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль")
- Вінісіус Жуніор ("Реал")
- Мохамед Салах ("Ліверпуль")
- Флоріан Вірц ("Баєр"/"Ліверпуль")
- Вітінья ("ПСЖ")
- Ламін Ямал ("Барселона")
- Дензел Дюмфріс ("Інтер")
- Серу Гірассі ("Боруссія Дортмунд")
Нагадаємо, Ямал також буде номінований на титул кращого молодого футболіста. Наразі він є одноосібним фаворитом.
Минулорічного фіналіста голосування Артема Довбика назвали ганьбою "Роми".
