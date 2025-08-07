Оголошено всіх 30 номінантів на Золотий м’яч-2025 — хто фаворит

Ламін Ямал та інші гравці "Барселони". Фото: Reuters

За підсумками голосувань визначились всі 30 претендентів на "Золотий м’яч-2025". Минулого року виграв іспанець Родрі з "Манчестер Сіті", але минулий сезон він майже весь пропустив через травми і не може захистити свій титул.

В голосування за "Золотий м’яч" потрапили дев'ять гравців "ПСЖ" та чотири представники "Барселони".

Усман Дембеле. Фото: Reuters

Претенденти на "Золотий м’яч"

Фаворитами на нагороду наразі є лідер "ПСЖ" Усман Дембеле та гравці "Барселони" Ламін Ямал та Рафінья. З інших претендентів у минулому сезоні мало гравців себе проявили на тому ж рівні. Можна відзначити воротаря парижан Джанлуїджі Доннаруму, який виграв для клубу плей-оф Ліги чемпіонів, але вклад голкіперів часто применшують.

Зазначимо, що переможця буде оголошено 22 вересня в Парижі.

На Золотий м'яч номіновані:

Джанлуїджі Доннарумма ("ПСЖ")

Усман Дембеле ("ПСЖ")

Джуд Беллінгем ("Реал")

Дезіре Дуе ("ПСЖ")

Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті")

Віктор Дьокереш ("Спортінг"/"Арсенал")

Ашраф Хакімі ("ПСЖ")

Гаррі Кейн ("Баварія")

Хвіча Кварацхелія ("ПСЖ")

Роберт Левандовськи ("Барселона")

Алексіс Маккалістер ("Ліверпуль")

Лаутаро Мартінес ("Інтер")

Скотт Мактоміней ("Наполі")

Кіліан Мбаппе ("Реал")

Нуну Мендеш ("ПСЖ")

Жоау Невеш ("ПСЖ")

Педрі ("Барселона")

Коул Палмер ("Челсі")

Майкл Олісе ("Баварія")

Рафінья Діас ("Барселона")

Деклан Райс ("Арсенал")

Фабіан Руїс ("ПСЖ")

Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль")

Вінісіус Жуніор ("Реал")

Мохамед Салах ("Ліверпуль")

Флоріан Вірц ("Баєр"/"Ліверпуль")

Вітінья ("ПСЖ")

Ламін Ямал ("Барселона")

Дензел Дюмфріс ("Інтер")

Серу Гірассі ("Боруссія Дортмунд")

Нагадаємо, Ямал також буде номінований на титул кращого молодого футболіста. Наразі він є одноосібним фаворитом.

Минулорічного фіналіста голосування Артема Довбика назвали ганьбою "Роми".