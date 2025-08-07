Відео
Головна Спорт Четверо гравців Барселони потрапили в номінацію на Золотий м'яч

Четверо гравців Барселони потрапили в номінацію на Золотий м'яч

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 18:38
Оголошено всіх 30 номінантів на Золотий м’яч-2025 — хто фаворит
Ламін Ямал та інші гравці "Барселони". Фото: Reuters

За підсумками голосувань визначились всі 30 претендентів на "Золотий м’яч-2025". Минулого року виграв іспанець Родрі з "Манчестер Сіті", але минулий сезон він майже весь пропустив через травми і не може захистити свій титул.

В голосування за "Золотий м’яч" потрапили дев'ять гравців "ПСЖ" та чотири представники "Барселони".

Читайте також:
Усман Дембеле
Усман Дембеле. Фото: Reuters

Претенденти на "Золотий м’яч"

Фаворитами на нагороду наразі є лідер "ПСЖ" Усман Дембеле та гравці "Барселони" Ламін Ямал та Рафінья. З інших претендентів у минулому сезоні мало гравців себе проявили на тому ж рівні. Можна відзначити воротаря парижан Джанлуїджі Доннаруму, який виграв для клубу плей-оф Ліги чемпіонів, але вклад голкіперів часто применшують.

Зазначимо, що переможця буде оголошено 22 вересня в Парижі.

На Золотий м'яч номіновані:

  • Джанлуїджі Доннарумма ("ПСЖ")
  • Усман Дембеле ("ПСЖ")
  • Джуд Беллінгем ("Реал")
  • Дезіре Дуе ("ПСЖ")
  • Ерлінг Холанд ("Манчестер Сіті")
  • Віктор Дьокереш ("Спортінг"/"Арсенал")
  • Ашраф Хакімі ("ПСЖ")
  • Гаррі Кейн ("Баварія")
  • Хвіча Кварацхелія ("ПСЖ")
  • Роберт Левандовськи ("Барселона")
  • Алексіс Маккалістер ("Ліверпуль")
  • Лаутаро Мартінес ("Інтер")
  • Скотт Мактоміней ("Наполі")
  • Кіліан Мбаппе ("Реал")
  • Нуну Мендеш ("ПСЖ")
  • Жоау Невеш ("ПСЖ")
  • Педрі ("Барселона")
  • Коул Палмер ("Челсі")
  • Майкл Олісе ("Баварія")
  • Рафінья Діас ("Барселона")
  • Деклан Райс ("Арсенал")
  • Фабіан Руїс ("ПСЖ")
  • Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль")
  • Вінісіус Жуніор ("Реал")
  • Мохамед Салах ("Ліверпуль")
  • Флоріан Вірц ("Баєр"/"Ліверпуль")
  • Вітінья ("ПСЖ")
  • Ламін Ямал ("Барселона")
  • Дензел Дюмфріс ("Інтер")
  • Серу Гірассі ("Боруссія Дортмунд")

Нагадаємо, Ямал також буде номінований на титул кращого молодого футболіста. Наразі він є одноосібним фаворитом.

Минулорічного фіналіста голосування Артема Довбика назвали ганьбою "Роми".

футбол Роберт Левандовський Барселона Педрі Рафінья Ламін Ямал
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
